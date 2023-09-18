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【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車　由上海超級工廠生產

股市 10:57 2023/09/18

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【TSLA】Tesla歷史性出產第500萬電動車　由上海超級工廠生產

電動車龍頭Tesla（美：TSLA）周日（17日）宣布，電動車累計產量已破500萬輛，根據Tesla在微博發文，第500萬部電動車剛好是其上海超級工廠生產的珍珠白新款特斯拉 Model 3 Highland。Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk 在X （前稱：Twitter）發文稱：「恭喜tesla團隊！那是很多車。」


今次這一里程碑是在該公司於2003年成立約 20 年後，以及在2008年生產和交付第一輛汽車（最初的 Roadster）15 年後實現。Tesla 第100萬輛電動車是在2020年3月生產，意味花費12年時間才達成；第二批100萬部電動車則是在其後18個月內達成，第三批100萬部電動車則花了11個月；第4個只費了7個月；第5個更只用6個月。

開市追揸沽

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編輯：李哲毅

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 馬斯克 Tesla
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