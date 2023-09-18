【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息：蔡曉東、陳怡辦公室亦被搜證　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

「網絡抽水王」林作周一（18日）被警方拘捕，市傳與無牌虛擬貨幣平台JPEX事件有關，警方到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索。據了解，警方以涉串謀詐騙拘捕林作，而除林作外，預計會有更多人被捕。據悉，有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東（外號：東記）位於堅尼地城辦公室調查，至於開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡，其位於永安廣場的辦公室亦被搜證。蔡曉東此前受訪時曾自稱投資虛擬貨幣約4年便收獲過億身家，並舉辦多場加密貨幣投資講座。

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JPEX上周三（13日）被證監會點名警告後，爆發出金困難，被質疑曾參與JPEX合伙人計劃的林作隨即割蓆，並在上周五（15日）與律師到灣仔警署，為警方提供資料，當時他否認自己為JPEX 合夥人，「簡單啲講我唔係嗰個平台一份子」。

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責任編輯：李哲毅