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【虛擬資產】現場直擊KOL林作涉串謀詐騙被警方拘捕　消息指陳怡亦涉案被捕　傳涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

股市 17:07 2023/09/18

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「網絡抽水王」林作周一（18日）被警方拘捕，市傳與無牌虛擬貨幣平台JPEX事件有關，警方到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索。據了解，警方以涉串謀詐騙拘捕林作，而除林作外，預計會有更多人被捕。據悉，開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡，其位於永安廣場的辦公室亦已被警方圍封兼搜證，陳怡亦涉JPEX案被捕。

現場直擊

另外，亦有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東（外號：東記）位於堅尼地城辦公室調查。蔡曉東此前受訪時曾自稱投資虛擬貨幣約4年便收獲過億身家，並舉辦多場加密貨幣投資講座。

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JPEX上周三（13日）被證監會點名警告後，爆發出金困難，被質疑曾參與JPEX合伙人計劃的林作隨即割蓆，並在上周五（15日）與律師到灣仔警署，為警方提供資料，當時他否認自己為JPEX 合夥人，「簡單啲講我唔係嗰個平台一份子」。

現場直擊

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責任編輯：李哲毅

虛擬貨幣 林作 娛樂行 KOL 證監會
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