【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

「網絡抽水王」林作周一(18日)被警方拘捕,市傳與無牌虛擬貨幣平台JPEX事件有關,警方到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索。據了解,警方以涉串謀詐騙拘捕林作,而除林作外,預計會有更多人被捕。開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡,其位於永安廣場的辦公室亦已被警方圍封兼搜證,警員已帶走陳怡返警署調查,現場亦帶走大量現金。

有消息指,警方一共拘捕4男2女,全部涉串謀詐騙,受害人規模傳約1400人,涉10億元。

JPEX 周一(18日)晚上6時左右發出聲明稱,對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望,又強調即使面對連串挑戰,「JPEX將會堅定不移地繼續營運下去,並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下」,補充緊急提幣申請的專責小組,仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。值得留意是,JPEX近日大幅上調出金手續費比率,有用戶聲稱遭JPEX收取超過90%出金作為手續費。

JPEX又稱,曾於9月15日再次向證監會索取指引,但僅獲得簡短回覆,據截圖所見,證監會回覆:

The SFC has referred JPEX's case to the Police and will assist the Police in their investigations.