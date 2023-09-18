【虛擬資產】傳KOL林作及陳怡在內4男2女涉串謀詐騙被警方拘捕　疑涉無牌虛擬貨幣平台JPEX（有片）

「網絡抽水王」林作周一（18日）被警方拘捕，市傳與無牌虛擬貨幣平台JPEX事件有關，警方到林作位於中環娛樂行的辦公室搜索。據了解，警方以涉串謀詐騙拘捕林作，而除林作外，預計會有更多人被捕。開設加密貨幣實體找換店的YouTuber陳怡，其位於永安廣場的辦公室亦已被警方圍封兼搜證，警員已帶走陳怡返警署調查，現場亦帶走大量現金。

有消息指，警方一共拘捕4男2女，全部涉串謀詐騙，受害人規模傳約1400人，涉10億元。

JPEX：證監會破壞市場秩序 公司不會倒下

JPEX 周一（18日）晚上6時左右發出聲明稱，對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望，又強調即使面對連串挑戰，「JPEX將會堅定不移地繼續營運下去，並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下」，補充緊急提幣申請的專責小組，仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。值得留意是，JPEX近日大幅上調出金手續費比率，有用戶聲稱遭JPEX收取超過90%出金作為手續費。

JPEX又稱，曾於9月15日再次向證監會索取指引，但僅獲得簡短回覆，據截圖所見，證監會回覆：

The SFC has referred JPEX's case to the Police and will assist the Police in their investigations.

林作、陳怡等曾與JPEX合作KOL被查

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另外，亦有警員到了曾為JPEX宣傳、KOL東館創辦人蔡曉東（外號：東記）位於堅尼地城辦公室調查。蔡曉東此前受訪時曾自稱投資虛擬貨幣約4年便收獲過億身家，並舉辦多場加密貨幣投資講座。

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JPEX上周三（13日）被證監會點名警告後，爆發出金困難，被質疑曾參與JPEX合伙人計劃的林作隨即割蓆，並在上周五（15日）與律師到灣仔警署，為警方提供資料，當時他否認自己為JPEX 合夥人，「簡單啲講我唔係嗰個平台一份子」。

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責任編輯：李哲毅