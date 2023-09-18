離岸人民幣債券市場概覽與展望

2009年啓動至今，「人民幣國際化」戰略已取得了一定成績，在國際支付系統SWIFT中的結算份額上升了3個百分點，成為全球第5大結算貨幣。在貿易結算貨幣方面，人民幣在中國跨境貿易中的使用份額已從2010年的接近零提升至2023年的48%；在金融資產定價貨幣方面，全球投資者可獲得的人民幣資產種類和渠道均已大大增加，涵蓋股票、債券、衍生品等多個領域。由於中國資本賬戶並未完全開放、海外投資者直接投資境內人民幣金融資產仍有一些限制，離岸人民幣債券市場作為在岸市場的補充，現已獲得長足發展。本文將對離岸人民幣債券市場的現狀和未來發展潛力進行分析。

離岸人民幣債券市場的規模在過去幾年增長迅速，交易活躍度也得到顯著提升。離岸人民幣債券，是在中國境外發行、以人民幣計價的債券。過去3年，離岸人民幣債券市場已發展成為離岸人民幣融資的重要渠道。自2021年起，離岸人民幣債券發行量激增，市場規模在當年增長超過20%，並在2022年進一步增長35%以上；2023年年初至今，新發債券總額達到3,708億元，已經高於2022年全年2,848億元的發行總額。截至2023年8月17日，該市場的規模達到9,000億元的歷史新高。交易的活躍度亦顯著提升，平均月成交額在3年內增長了近6倍。香港離岸人民幣債券的12個月移動平均月成交額從在2021年以前不到200億元，升至2023年8月的1,360億元人民幣。2023年3月，其月成交額更是創下3,020億元的歷史新高。

當前市場亦有一些問題亟待改善：

1）發行人行業過度集中，令投資者難以分散投資。離岸人民幣債券市場的發行人主要來自中國境內。截至今年8月，中國發行人的債券發行餘額佔總市場的49.3%、香港佔10.6%、美國佔7.6%、超主權國際機構佔5.6%、法國佔5.4%，而其他國家及地區發行人的市場份額均不及5%。發行人所在的行業同樣較為集中。金融行業和政府部門的存量債券規模共佔超過80%的市場規模，城投債在市場份額上排名第三（7.7%），其次為可選消費行業（2.3%）。

2）債券期限普遍較短，限制了投資者的長期投資機會。在離岸人民幣債券市場中，期限少於1年的債券佔總量的11.6%，低於在岸市場的24.9%， 但期限為1-3年的離岸人民幣債券佔總量高達69.4%，遠高於在岸市場的26%。離岸市場期限為5-7年和7-10年的債券僅佔存量的3.6%和3.3%，大幅低於在岸市場中的10.3%和11.4%。此外，期限超過10年的存量離岸人民幣債券僅佔0.6%，而在岸債券則有12.5%，更是體現出離岸人民幣債券市場中缺少長期投資標的的現象。

3）大量債券無評級，令投資者難以識別風險。存量離岸人民幣債券市場的信用評級分佈同樣較為集中，且有75%的債券缺少信用評級。儘管A級債券（從AA-到AAA）佔比超過20%，但大量未評級的債券可能增加不確定性及評估難度，對市場未來的健康發展帶來阻礙。另一方面，離岸人民幣債券市場的收益率在2016年達到歷史峰值後一路下行，於過去3年間徘徊在歷史低位水平。2023年，政府發行的離岸人民幣債券收益率在2.45%和2.84%區間震盪，而企業發行的離岸人民幣債券收益率則在3%和3.52%的範圍內波動，兩者利差約為39-77個基點，遠低於2015年186-394個基點的水平，或體現了非政府債券信用質量的改善。

未來展望：離岸人民幣債券市場的成長與人民幣的國際化有著相輔相成的關係。考慮到中國在「十四五」規劃中再次表達了推動人民幣國際化和增強人民幣全球影響力的意願，有利的支持政策可能會為市場的進一步發展帶來新的機遇，例如鼓勵更多發行人在境外發行人民幣債券，及中國人民銀行和香港金管局正在開展的央行數字貨幣研究，吸引更多發行人和投資者參與、進一步提高市場的深度和活躍度。

責任編輯︰梁浩碩