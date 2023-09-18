▲ 【富士康母企】鴻海擬1年翻倍印度僱員及投資

蘋果供應商富士康母企鴻海印度代表V Lee祝賀印度總理莫迪73 歲生日，並承諾明年集團在印度人手及投資將增加一倍，以為他送上一份生日禮物。

鴻海印度代表 V Lee在LinkedIn 發文表示：「生日快樂，尊敬的總理。在您的領導下，富士康在印度發展順利、快速。明年我們將更加努力地為你們送上一份更豐盛的生日禮物，目標是讓印度的就業、外國直接投資和企業規模再翻一番。」

鴻海已經在印度南部泰米爾納德邦擁有一家 iPhone 工廠，聘用4萬名員工，8 月，印度南部另一地方卡納塔克邦卡納塔克邦表示，鴻海將投資 6 億美元於該州的兩個項目，包括生產 iPhone 外殼組件和芯片製造設備。

鴻海康董事長劉揚偉在上個月的財報發布會上表示，他看到了印度的巨大潛力，並稱數十億美元的投資只是一個開始。

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編輯：李哲毅