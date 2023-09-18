【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘　為何要揀風險較高的內房債券？

▲ 鄭達成指，目前主要是內房離岸美元債出現問題，故受影響的都是海外投資者

近年離岸人民債券市場交投相對淡靜，惠理固定收益投資聯席投資總監鄭達成接受本報專訪指，不少內房企業都出現延期還款情況，需要重整架構，加上過去6個月人民幣較為弱勢，故惠理會等待合適時機及價格，才趁低吸納優質人民幣債券。

「現時無風險利率逾5厘，為何要為多1至2厘回報，而揀選風險較高的高息內房債券？」

偏好東南亞投資級別債券

鄭達成表示，現階段偏好投資級別債券，因相關公司的負債比率低，意味融資成本不高，而且息率平均有5.5至6.5厘，與昔日的高收益債的債息相若，當中看好新加坡、泰國、印尼及馬來西亞企業發行的1至3年期投資級別債，對人民幣債券則持中性看法。

「現時內房離岸債市場中，無論是流動性或參與者都明顯較一至兩年前減少，大家都對買入內房離岸債持觀望態度。」

目前主要是內房離岸美元債出現問題

另一方面，內房市場持續低迷，不少內房陷入資金斷裂情況，無力還債。鄭達成指，目前主要是內房離岸美元債出現問題，故受影響的都是海外投資者，要令內房離岸債轉活，提高市場流動性，吸引全球投資者重來，除要有更多內房政策配合，還需要其他方面配合，例如要更多價格決定者（price maker），為內房債定價。

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記者：陳韻妍