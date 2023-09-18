▲ 【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱 禁用報道、華為歸來影響有幾大？

蘋果（美︰AAPL）iPhone 15系列上周五預售，有「最強蘋果分析師」之稱、 天風國際證券分析師郭明錤表示，兩款標準版iPhone 15需求與去年差不多，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年的iPhone 14 Pro Max，至於iPhone 15 Pro需求則較去年弱，認為其中一個主因可能是更多高階用戶轉向預購iPhone 15 Pro Max。

不過，郭明錤表示iPhone 15 Pro Max的等待時間顯著比其他機種久，不全然是因為需求強勁造成，指iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚故目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重。

對於iPhone 15發佈會前，因多家媒體報道內地政府禁用iPhone的新聞，故市場對iPhone 15預期較為保守，郭明錤指iPhone 15的預購結果其實與iPhone 14差不多，但因市場預期已先行調降，故iPhone 15預購結果反而比市場擔心的要好。

禁用報道對內地銷售影響不顯著、華為歸來影響程度待觀察

他表示，不會說多家媒體報導內地政府禁用iPhone的新聞是錯誤的，但讀者的確很容易會被上述新聞所誤導。他指，目前中國共產黨員、公務員與國企僱員本來就不是iPhone主要的目標客戶，加上禁用iPhone是政府單位或國企的個別行為，故媒體報道禁用iPhone事件實際上對iPhone在內地銷售影響並不顯著。

他又認為，華為歸來不可能對iPhone毫無影響，但影響程度目前仍需觀察。不過，這影響不會表現在iPhone 15的中國市場預購上。會預購iPhone的人本來就是核心用戶或Apple粉絲，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。

他指，根據過往經驗，某些中國購物網站的iPhone預購數字會失真，因預購不用付訂金，故無法反映真實預購需求。目前仍維持今年iPhone 15出貨量約8000萬部的預估。

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責任編輯︰梁浩碩