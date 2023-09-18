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【港股市況】內房向下、恒大曾挫逾兩成　車股普遍逆市升　恒指早段跌逾百點（不斷更新）

股市 10:12 2023/09/18

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港股市況不斷更新

美股上周五向下，港股今早低開百點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：11】融創中國 （01918） 轉升逾4%，高見2.74元。

【10：09】宏基集團 （01718） 瀉近8成，低見0.141元。

【10：07】比亞迪 （01211） 升幅擴至2%，吉利 （00175） 升近3%。另外，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 轉升1%。

【10：05】國藥 （01099） 升0.9%，石藥 （01093） 升逾3%。

【10：04】【大行看法】海通王勝祖：三大因素將主宰港股走勢　未來數月大市有望企穩回升

【10：04】【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘　為何要揀風險較高的內房債券？

【09：51】比亞迪 （01211） 逆市升0.8%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升0.4%，廣汽 （02238） 暫無升跌，早段曾破底低見3.96元。另一方面，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：48】港股早段跌約130點，報18052點，科指跌0.9%，報4041點。

【09：47】友聯國際教育租賃 （01563） 跌逾21%，低見2.06元。

【09：39】瑞銀下調香港寬頻 （01310） 目標價19%，評級沽售，香港頻寬跌近半成，破底低見3.34元。

【09：36】中國恒大（ 03333）挫兩成，低見0.465元，融創中國 （01918） 、碧桂園 （02007） 跌近4%。

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後　總經理被執行刑事強制措施

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元　境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

【09：30】【大行看法】工銀國際紀春華：聰明錢或開始提前佈局十一黃金周相關主題

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

【09：13】期指開報18064點，跌120點。

【09：01】【大行看法】中泰顏招駿：港股短期沽壓或接近尾聲　18000點左右值搏率較高

【09：00】馬可數字科技 （01942） 今早短暫停牌。

【09：00】雅天妮 （00789） 今早短暫停牌。

【09：00】SINCEREWATCH HK （00444） 、朗生醫藥 （00503） 今早復牌。

【08：39】恒指黑期跌約213點，報18027點，道指期貨升40點，報34967點。

【08：38】今日共有3隻新股招股，分別為內地中國人工智能（AI）初企第四範式 （新上市編號︰06682） 、內地遊戲商中旭未來  （新上市編號︰09890） ，以及於建立內地首個以城市為入口的雲醫院平台的東軟熙康  （新上市編號︰09686）

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股　一手入場費約2828元

【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股　入場費近2985元

【07：45】【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？

【07：45】【Morning精點】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易︱「KEUNG T0」車牌成功拍出、即睇拍賣價及買家身份

【07：45】港股ADR收報18086點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.47元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.12元，較港收市價低1.08元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.18元，較港收市價低1.07元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌117點　退守18000關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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