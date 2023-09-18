【港股市況】內房向下、恒大曾挫逾兩成　車股普遍逆市升　恒指早段跌逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五向下，港股今早低開百點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：11】融創中國 （01918） 轉升逾4%，高見2.74元。

【10：09】宏基集團 （01718） 瀉近8成，低見0.141元。

【10：07】比亞迪 （01211） 升幅擴至2%，吉利 （00175） 升近3%。另外，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 轉升1%。

【10：05】國藥 （01099） 升0.9%，石藥 （01093） 升逾3%。

【10：04】【大行看法】海通王勝祖：三大因素將主宰港股走勢 未來數月大市有望企穩回升

【10：04】【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘 為何要揀風險較高的內房債券？

【09：51】比亞迪 （01211） 逆市升0.8%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升0.4%，廣汽 （02238） 暫無升跌，早段曾破底低見3.96元。另一方面，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：48】港股早段跌約130點，報18052點，科指跌0.9%，報4041點。

【09：47】友聯國際教育租賃 （01563） 跌逾21%，低見2.06元。

【09：39】瑞銀下調香港寬頻 （01310） 目標價19%，評級沽售，香港頻寬跌近半成，破底低見3.34元。

【09：36】中國恒大（ 03333）挫兩成，低見0.465元，融創中國 （01918） 、碧桂園 （02007） 跌近4%。

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後 總經理被執行刑事強制措施

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元 境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

【09：30】【大行看法】工銀國際紀春華：聰明錢或開始提前佈局十一黃金周相關主題

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

【09：13】期指開報18064點，跌120點。

【09：01】【大行看法】中泰顏招駿：港股短期沽壓或接近尾聲 18000點左右值搏率較高

【09：00】馬可數字科技 （01942） 今早短暫停牌。

【09：00】雅天妮 （00789） 今早短暫停牌。

【09：00】SINCEREWATCH HK （00444） 、朗生醫藥 （00503） 今早復牌。

【08：39】恒指黑期跌約213點，報18027點，道指期貨升40點，報34967點。

【08：38】今日共有3隻新股招股，分別為內地中國人工智能（AI）初企第四範式 （新上市編號︰06682） 、內地遊戲商中旭未來 （新上市編號︰09890） ，以及於建立內地首個以城市為入口的雲醫院平台的東軟熙康 （新上市編號︰09686） 。

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股 一手入場費約6178元

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股 一手入場費約2828元

【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股 入場費近2985元

【07：45】【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售 市場估逾50萬人搶購 10.11上市守得住發行價？

【07：45】【Morning精點】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易︱「KEUNG T0」車牌成功拍出、即睇拍賣價及買家身份

【07：45】港股ADR收報18086點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.47元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.12元，較港收市價低1.08元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.18元，較港收市價低1.07元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌117點 退守18000關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩