【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR軟（不斷更新）

港股外圍跌幅收窄，夜期跌7點，中概股指數跌0.4%，騰訊ADR軟，阿里美股高港1%。美股走勢亦變動不大，等待周四凌晨聯儲局公布議息結果。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 121.62 -0.3% 騰訊ADR 310.33 -0.6% 滙豐ADR 60.96 +0.3% 阿里巴巴美股 85.17 +1.1%

北水愈跌愈買吸資逾87億 大手買指數ETF主力吸盈富基金

港股失守萬八關，但北水撐大市的決心未減，全日錄87.3億元淨流入。資金繼續短線搏反彈，大手買入指數ETF，當中以盈富基金 （02800） 吸資38.4億元最多，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄6.1及3億元淨流入；淨流出方面，僅中海油 （00883） 錄輕微淨流出。

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阿里、港交所跌逾2% 中芯跌半成 恒指跌252點失萬八關

美股上周五向下，港股跌逾200點，失守萬八關。恒指低開113點，早段跌幅一度收窄至68點見18114點，其後再度向下，恒指跌252點，收報17930點，成交845億元。科指跌2.2%，報3987點。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌逾2%，中芯 （00981） 跌5%，融創 （01918） 逆市升近7%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 銀娛 51.40 +1.8 +3 - 吉利 9.74 +1.0 +1 16 石藥 5.92 +0.5 +1 9 友邦 65.40 -1.7 -21 353 騰訊 312.20 -1.6 -22 13 阿里巴巴 84.20 -2.4 -33 21

分析文章︰

【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」 內房需求可持續性取決哪些因素？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：50】北水愈跌愈買吸資逾87億 大手買指數ETF主力吸盈富基金 恒指夜期微跌6點

【17：30】【證監監管】證監會禁太平証券前負責人員盧偉明重投業界7個月

【17：24】【證監監管】證監會譴責致德證券涉多項監管違規 罰款200萬、吊銷負責人牌照10個月

【16：54】【香港夜繽紛】K11 MUSEA推星光夜市 張之杰：香港人最叻是反應快，相信「香港一定可以搞得掂」

【16：33】【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波 一文看JPEX相關人士最新情況及回應

【16：01】阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌逾2%，中芯 （00981） 跌5%，融創 （01918） 逆市升近7%，恒指跌252點，收報17930點，成交845億元。科指跌2.2%，報3987點。

【16：01】【內房危機】碧桂園泰國子公司抵押土地及房產 取代母企為兩隻債券作擔保

【16：00】恒指U盤前跌235點，報17947點。

【15：38】【阿里巴巴9988】阿里巴巴「雲上亞運村」系統將管理亞運村 實時分拆交通安排、提供天氣預報等資訊

【15：32】京東 （09618） 跌逾2%，破底低見121.6元，京東物流 （02618） 跌6%，破底低見9.99元，京東健康 （06618） 偏軟跌0.1%。

【15：28】港股尾市跌202點，報17980點，科指跌1.7%，報4008點。

【15：01】億達中國 （03639） 連日回吐，最新跌兩成，低見0.22元。

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企 比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【14：52】恒指最新跌約183點，報17999點，科指跌1.5%，報4016點。

【14：38】易點雲 （02416） 升1.1倍，高見11.56元，3度觸發市調機制，成交2224萬元。

【14：35】濠賭股普遍逆市上揚，銀娛 （00027） 升近2%，金沙 （01928） 升0.2%，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾2%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌1%。

【14：30】友聯國際教育租賃 （01563） 跌幅擴至28%，低見1.92元。

【14：27】易點雲 （02416） 最新升逾8成，高見10元，曾觸發市調機制。

【14：24】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌逾2%，中海油 （00883） 升0.4%，中石化 （00386） 升0.2%。

【14：21】易點雲 （02416） 破底低見5.18元後，轉升逾6成，高見9元。

【13：39】香港寬頻 （01310） 最新挫逾11%，破底低見3.13元。

【13：29】大市跌約200點，報17977點，跌205點。

【13：21】中芯國際 （00981） 午後跌逾4%，低見18.96元。

【13：07】港股午後初段跌約172點，報18010，科指跌1.1%，報4032點。

【12：00】恒生指數半日跌181點，報18001點。成交453.3億元。科指跌1.3%，報4025點。內房個別發展，融創中國 （01918） 逆市升近12%，中國恒大 （03333） 挫逾兩成後轉升3%，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾3%，汽車股向上，比亞迪 （01211） 升逾1%，吉利 （00175） 升2%。

【11：40】【詭異新股？】內地「米樂集團」宣稱9月底在香港上市 自揭編號竟與另一港股相撞

【11：37】恒指中午收市前跌約189點，報17993點，科指跌1.4%，報4020點。

【11：30】上證半日微升0.03%，深證升0.4%，創業板指升0.7%。

【11：12】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 逆市升0.9%。

【11：04】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 最新升逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾7%，破底低見0.96元，恒大物業 （06666） 跌逾4%。

【10：57】恒指最新跌約165點，報18017點，科指跌1.1%，報4033點。

【10：37】中國恒大 （03333） 最新轉升8%，高見0.68元。

【10：35】朗生醫藥 （00503） 控股股東溢價27%私有化建議，股價復牌升19%，高見1.75元。

【10：32】融創中國 （01918） 最新升13%，高見2.99元。

【10：25】ATM中，騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.6%。

【10：14】中國恒大 （03333） 跌幅全消，最新報0.62元無升跌，今早曾挫逾兩成低見0.465元。

【10：11】融創中國 （01918） 轉升逾4%，高見2.74元。

【10：09】宏基集團 （01718） 瀉近8成，低見0.141元。

【10：07】比亞迪 （01211） 升幅擴至2%，吉利 （00175） 升近3%。另外，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 轉升1%。

【10：05】國藥 （01099） 升0.9%，石藥 （01093） 升逾3%。

【10：04】【大行看法】海通王勝祖：三大因素將主宰港股走勢 未來數月大市有望企穩回升

【10：04】【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘 為何要揀風險較高的內房債券？

【09：51】比亞迪 （01211） 逆市升0.8%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升0.4%，廣汽 （02238） 暫無升跌，早段曾破底低見3.96元。另一方面，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：48】港股早段跌約130點，報18052點，科指跌0.9%，報4041點。

【09：47】友聯國際教育租賃 （01563） 跌逾21%，低見2.06元。

【09：39】瑞銀下調香港寬頻 （01310） 目標價19%，評級沽售，香港頻寬跌近半成，破底低見3.34元。

【09：36】中國恒大（ 03333）挫兩成，低見0.465元，融創中國 （01918） 、碧桂園 （02007） 跌近4%。

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後 總經理被執行刑事強制措施

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元 境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

【09：30】【大行看法】工銀國際紀春華：聰明錢或開始提前佈局十一黃金周相關主題

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

【09：13】期指開報18064點，跌120點。

【09：01】【大行看法】中泰顏招駿：港股短期沽壓或接近尾聲 18000點左右值搏率較高

【09：00】馬可數字科技 （01942） 今早短暫停牌。

【09：00】雅天妮 （00789） 今早短暫停牌。

【09：00】SINCEREWATCH HK （00444） 、朗生醫藥 （00503） 今早復牌。

【08：39】恒指黑期跌約213點，報18027點，道指期貨升40點，報34967點。

【08：38】今日共有3隻新股招股，分別為內地中國人工智能（AI）初企第四範式 （新上市編號︰06682） 、內地遊戲商中旭未來 （新上市編號︰09890） ，以及於建立內地首個以城市為入口的雲醫院平台的東軟熙康 （新上市編號︰09686） 。

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股 一手入場費約6178元

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股 一手入場費約2828元

【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股 入場費近2985元

【07：45】【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售 市場估逾50萬人搶購 10.11上市守得住發行價？

【07：45】【Morning精點】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易︱「KEUNG T0」車牌成功拍出、即睇拍賣價及買家身份

【07：45】港股ADR收報18086點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.47元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.12元，較港收市價低1.08元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.18元，較港收市價低1.07元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌117點 退守18000關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩