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【恒指夜期+北水】北水愈跌愈買吸資逾87億　大手買指數ETF主力吸盈富基金　恒指夜期微跌6點（不斷更新）

股市 18:52 2023/09/18

分享：

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港股失守萬八關，但北水撐大市的決心未減，全日錄87.3億元淨流入。資金繼續短線搏反彈，大手買入指數ETF，當中以盈富基金 （02800） 吸資38.4億元最多，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄6.1及3億元淨流入；淨流出方面，僅中海油 （00883） 錄輕微淨流出。

恒指夜期微跌6點，報17936點。

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阿里、港交所跌逾2% 中芯跌半成 恒指跌252點失萬八關

美股上周五向下，港股跌逾200點，失守萬八關。恒指低開113點，早段跌幅一度收窄至68點見18114點，其後再度向下，恒指跌252點，收報17930點，成交845億元。科指跌2.2%，報3987點。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌逾2%，中芯 （00981） 跌5%，融創 （01918） 逆市升近7%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
銀娛51.40+1.8+3-
吉利9.74+1.0+116
石藥5.92+0.5+19
友邦65.40-1.7-21353
騰訊312.20-1.6-2213
阿里巴巴84.20-2.4-3321

分析文章︰

【分析】花旗：9月內房銷售反彈可能屬「虛火」　內房需求可持續性取決哪些因素？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：50】北水愈跌愈買吸資逾87億 大手買指數ETF主力吸盈富基金 恒指夜期微跌6點

【17：30】【證監監管】證監會禁太平証券前負責人員盧偉明重投業界7個月

【17：24】【證監監管】證監會譴責致德證券涉多項監管違規　罰款200萬、吊銷負責人牌照10個月

【16：54】【香港夜繽紛】K11 MUSEA推星光夜市　張之杰：香港人最叻是反應快，相信「香港一定可以搞得掂」

【16：33】【虛擬資產】多位明星、名人或KOL捲入JPEX風波　一文看JPEX相關人士最新情況及回應

【16：01】阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌逾2%，中芯 （00981） 跌5%，融創 （01918） 逆市升近7%，恒指跌252點，收報17930點，成交845億元。科指跌2.2%，報3987點。

開市追揸沽

【16：01】【內房危機】碧桂園泰國子公司抵押土地及房產　取代母企為兩隻債券作擔保

【16：00】恒指U盤前跌235點，報17947點。

【15：38】【阿里巴巴9988】阿里巴巴「雲上亞運村」系統將管理亞運村　實時分拆交通安排、提供天氣預報等資訊　

【15：32】京東 （09618） 跌逾2%，破底低見121.6元，京東物流 （02618） 跌6%，破底低見9.99元，京東健康 （06618） 偏軟跌0.1%。

【15：28】港股尾市跌202點，報17980點，科指跌1.7%，報4008點。

【15：01】億達中國 （03639） 連日回吐，最新跌兩成，低見0.22元。

【14：53】【電動車】瑞銀：中國2030年電動車市場料僅剩10至12間車企　比亞迪海豹較競爭對手有約15%至25%成本優勢

【14：52】恒指最新跌約183點，報17999點，科指跌1.5%，報4016點。

【14：38】易點雲 （02416） 升1.1倍，高見11.56元，3度觸發市調機制，成交2224萬元。

【14：35】濠賭股普遍逆市上揚，銀娛 （00027） 升近2%，金沙 （01928） 升0.2%，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾2%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌1%。

【14：30】友聯國際教育租賃 （01563） 跌幅擴至28%，低見1.92元。

【14：27】易點雲 （02416） 最新升逾8成，高見10元，曾觸發市調機制。

【14：24】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌逾2%，中海油 （00883） 升0.4%，中石化 （00386） 升0.2%。

【14：21】易點雲 （02416） 破底低見5.18元後，轉升逾6成，高見9元。

【13：39】香港寬頻 （01310） 最新挫逾11%，破底低見3.13元。

【13：29】大市跌約200點，報17977點，跌205點。

【13：21】中芯國際 （00981） 午後跌逾4%，低見18.96元。

【13：07】港股午後初段跌約172點，報18010，科指跌1.1%，報4032點。

【12：00】恒生指數半日跌181點，報18001點。成交453.3億元。科指跌1.3%，報4025點。內房個別發展，融創中國 （01918） 逆市升近12%，中國恒大 （03333） 挫逾兩成後轉升3%，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾3%，汽車股向上，比亞迪 （01211） 升逾1%，吉利 （00175） 升2%。

【11：40】【詭異新股？】內地「米樂集團」宣稱9月底在香港上市　自揭編號竟與另一港股相撞

【11：37】恒指中午收市前跌約189點，報17993點，科指跌1.4%，報4020點。

【11：30】上證半日微升0.03%，深證升0.4%，創業板指升0.7%。

【11：12】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌3%，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 逆市升0.9%。

【11：04】恒大系個別發展，中國恒大 （03333） 最新升逾1%，恒大汽車 （00708） 跌逾7%，破底低見0.96元，恒大物業 （06666） 跌逾4%。

【10：57】恒指最新跌約165點，報18017點，科指跌1.1%，報4033點。

【10：37】中國恒大 （03333） 最新轉升8%，高見0.68元。

【10：35】朗生醫藥 （00503） 控股股東溢價27%私有化建議，股價復牌升19%，高見1.75元。

【10：32】融創中國 （01918） 最新升13%，高見2.99元。

【10：25】ATM中，騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.3%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.6%。

【10：14】中國恒大 （03333） 跌幅全消，最新報0.62元無升跌，今早曾挫逾兩成低見0.465元。

【10：11】融創中國 （01918） 轉升逾4%，高見2.74元。

【10：09】宏基集團 （01718） 瀉近8成，低見0.141元。

【10：07】比亞迪 （01211） 升幅擴至2%，吉利 （00175） 升近3%。另外，長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 轉升1%。

【10：05】國藥 （01099） 升0.9%，石藥 （01093） 升逾3%。

【10：04】【大行看法】海通王勝祖：三大因素將主宰港股走勢　未來數月大市有望企穩回升

【10：04】【內房危機】惠理鄭達成：無風險利率逾5厘　為何要揀風險較高的內房債券？

【09：51】比亞迪 （01211） 逆市升0.8%，吉利 （00175） 升逾1%，長汽 （02333） 升0.4%，廣汽 （02238） 暫無升跌，早段曾破底低見3.96元。另一方面，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：48】港股早段跌約130點，報18052點，科指跌0.9%，報4041點。

【09：47】友聯國際教育租賃 （01563） 跌逾21%，低見2.06元。

【09：39】瑞銀下調香港寬頻 （01310） 目標價19%，評級沽售，香港頻寬跌近半成，破底低見3.34元。

【09：36】中國恒大（ 03333）挫兩成，低見0.465元，融創中國 （01918） 、碧桂園 （02007） 跌近4%。

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後　總經理被執行刑事強制措施

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元　境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

【09：30】【大行看法】工銀國際紀春華：聰明錢或開始提前佈局十一黃金周相關主題

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、滙豐 （00005） 跌逾1%，友邦 （01299） 升逾1%，恒指低開113點，開報18069點，科指跌0.9%，報4040點。

【09：13】期指開報18064點，跌120點。

【09：01】【大行看法】中泰顏招駿：港股短期沽壓或接近尾聲　18000點左右值搏率較高

【09：00】馬可數字科技 （01942） 今早短暫停牌。

【09：00】雅天妮 （00789） 今早短暫停牌。

【09：00】SINCEREWATCH HK （00444） 、朗生醫藥 （00503） 今早復牌。

【08：39】恒指黑期跌約213點，報18027點，道指期貨升40點，報34967點。

【08：38】今日共有3隻新股招股，分別為內地中國人工智能（AI）初企第四範式 （新上市編號︰06682） 、內地遊戲商中旭未來  （新上市編號︰09890） ，以及於建立內地首個以城市為入口的雲醫院平台的東軟熙康  （新上市編號︰09686）

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股　一手入場費約2828元

【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股　入場費近2985元

【07：45】【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？

【07：45】【Morning精點】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易︱「KEUNG T0」車牌成功拍出、即睇拍賣價及買家身份

【07：45】港股ADR收報18086點，跌96點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.47元，較港收市價高0.62元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.12元，較港收市價低1.08元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.18元，較港收市價低1.07元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五為四巫日，加上美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為67.7，遜預期69，以及美國汽車工會罷工，利淡市場氣氛，拖累美股下跌。納指曾急跌1.7%， 道指最多跌過334點。道指最終跌288點或0.8%， 報34618點； 納指跌217點或1.6%，報13708點，標指跌54點或1.2%，報4450點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌117點　退守18000關（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

 

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