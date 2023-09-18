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【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股　入場費近2985元

新股IPO 08:26 2023/09/18

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【新股IPO】東軟熙康9686今日起招股　入場費近2985元

東軟熙康 （新上市編號︰09686） 今日（18日）起至21日招股。東軟熙康計劃發行1.3億元，一成於香港作公開發售，招股價介乎4.76至5.91元，集資最多7.9億元，一手入場費2984.8元，東軟熙康預期將於9月28日掛牌。

東軟熙康建立了內地首個以城市為入口的雲醫院平台，並建立雲醫院網絡，截至2022年全年，其雲醫院平台發展到29個城市。東軟熙康去年客戶合約收入6.9億元人民幣，按年升11.9%，公司擁有人應佔虧損2.4億元人民幣，收窄18.4%。

東軟熙康引入3名基石投資者︰寧波市產業基金、海曙投資以及INFO EXPERT，若按招股價範圍的中位數5.34元計算，投資總額為3016萬美元。

所得款項淨額約30%用於拓展以城市為入口的雲醫院平台；25%用於豐富其在整個行業價值鏈上的產品；25%用於技術基礎設施及數據處理能力的研發；10%用於潛在的併購機會；10%用於營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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