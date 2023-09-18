【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股　一手入場費約2828元

▲ 【新股IPO】內地遊戲商中旭未來招股 一手入場費約2828元

內地遊戲商中旭未來 （新上市編號︰09890） 今日（18日）起至21日招股。中旭未來計劃發行1897.6萬股，一成在港公開發售，招股價介乎11至14元，集資最多2.7億元，一手入場費約2828.2元，中旭未來預期將於9月28日掛牌。

中旭未來為內地網絡遊戲產品發行商，致力於在中國營銷及運營網絡遊戲（尤其是手機遊戲）。截至4月底，營銷及運營的遊戲產品累計有4.2億名註冊用戶，平均月活躍用戶（MAU）達940萬名，往績記錄期內，每名付費用戶平均月收入（ARPPU）為411.1元人民幣。

去年收入88.2億元人民幣，按年升53.7%，公司擁有人應佔利潤5.1億元人民幣，跌16.5%。

公司引入上饒高產投、四三九九、龍鑫及奧飛國際4名基石投資者，共投資8891萬元。

所得款項淨額約30%將用於加強及擴大其網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；30%用於擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作；10%用於改善技術基礎設施及提高內部研發能力；10%用於支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；10%探索潛在戰略收購機會；10%作運營資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩