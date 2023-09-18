  • 28°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 08:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890招股　一手入場費約2828元

新股IPO 08:03 2023/09/18

分享：

分享：

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來招股　一手入場費約2828元

內地遊戲商中旭未來 （新上市編號︰09890） 今日（18日）起至21日招股。中旭未來計劃發行1897.6萬股，一成在港公開發售，招股價介乎11至14元，集資最多2.7億元，一手入場費約2828.2元，中旭未來預期將於9月28日掛牌。

中旭未來為內地網絡遊戲產品發行商，致力於在中國營銷及運營網絡遊戲（尤其是手機遊戲）。截至4月底，營銷及運營的遊戲產品累計有4.2億名註冊用戶，平均月活躍用戶（MAU）達940萬名，往績記錄期內，每名付費用戶平均月收入（ARPPU）為411.1元人民幣。

去年收入88.2億元人民幣，按年升53.7%，公司擁有人應佔利潤5.1億元人民幣，跌16.5%。

公司引入上饒高產投、四三九九、龍鑫及奧飛國際4名基石投資者，共投資8891萬元。

所得款項淨額約30%將用於加強及擴大其網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；30%用於擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作；10%用於改善技術基礎設施及提高內部研發能力；10%用於支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；10%探索潛在戰略收購機會；10%作運營資金及一般企業用途。

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元

【新股IPO】富衛集團上市申請第三度失效　FWD：將評估適當時候再次提交上市申請

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【開市追揸沽】LPR出爐前夕大市怎走？緑債認購攻略（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後　總經理被執行刑事強制措施
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後　總經理被執行刑事強制措施
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【美國經濟】美國車廠大罷工　福特先炒600人、佔該廠罷工人數兩成　拜登：車廠應該付更多
【美國經濟】美國車廠大罷工　福特先炒600人、佔該廠罷工人數兩成　拜登：車廠應該付更多
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款