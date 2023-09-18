【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股　一手入場費約6178元　孖展超購近4倍

▲ 【新股IPO】內地AI初企第四範式6682今日起招股 一手入場費約6178元

內地人工智能（AI）初企第四範式 （新上市編號︰06682） 今日（18日）起至21日招股。第四範式計劃發行1839.6萬股，一成於香港公開發售，招股價介乎55.6至61.16元，集資最多11.3億元，一手入場費約6177.7元，第四範式預期將於9月28日掛牌。

第四範式公開發售孖展認購5.62億元，超購近4倍。

第四範式專注於提供以平台為中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用，去年收入30.8億元人民幣，按年升52.7%，本公司擁有人應佔虧損16.4億元人民幣，收窄7.9%。

公司引入新華資本管理、北京中關村、Montage Holdings 3名基石投資者，共投資9680萬美元。

所得款項淨額約60%將用於加強其基礎研究、技術能力和解決方案開發；20%用於擴展其產品、建立品牌及進入新的行業領域；10%用於尋求戰略投資和收購機會，10%作作一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩