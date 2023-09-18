【綠債2023】綠債保底息4.75厘今早9時開售　市場估逾50萬人搶購　10.11上市守得住發行價？

政府新一批零售綠債今開售，保證息率達4.75厘，銀行界及證券界人士預期逾50萬人認購，發行額度最終會達200億元，與首批零售綠債一致，每人最多獲分配4或5手。證券界人士認為，今批綠債保底息較市面普遍港元定存息高，10月11日上市當天債價或高見101元。

今批綠債發行規模150億元，可加碼至最多200億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息。認購期為今早9時至下周四（28日）下午2時。多家銀行、證券行提供認購優惠，主要是豁免指定收費項目，部分銀行推認購抽獎。若獲分派5手，持至到期日，料可賺息7,125元。

富途首席策略師陸秉鈞表示，綠債採用循環分配機制，今年發行規模與去年一致，觀乎去年首批綠債，部分人獲分配最多5手，而目前市場氣氛欠佳，料今批綠債認購人多，獲分配手數或較少，建議認購5手。他指，今批綠債保底息較許多同類債券息率、市面普遍港元定存息率為高，首日掛牌跌破發行價（100元）機會低，樂觀而言，首日債價或高見逾101元，但同時沽壓亦可能較大。

陸秉鈞續稱，若個人投資者認為最終獲分配手數不足，可考慮上市後於不偏離發行價過多的位置，如介乎100至101元吸納，但提醒，若聯儲局12月甚至明年仍加息，綠債價格或明顯受影響。若投資者長期持有綠債，持滿3年除了收足保底息，本金將於到期時獲全數付清。

信誠證券聯席董事張智威估計，今批綠債有逾50萬人認購，獲派5手的人數較上批少。他指部分投資者或之前把資金敘造定存，未能動用以認購綠債，故閒資較多的投資者可考慮認購8至10手。他相信會有投資者在二手市場搶購，料今批綠債首日價格或會升至約101元水平。他稱，信誠客戶可選擇按指定回購價把綠債賣予信誠，而回購價計算方法將以綠債首日開市至下午3時50分的加權平均價為準。

未宜沽舊換新 蝕價蝕手續費

張智威認為，持上批綠債的投資者不宜「沽舊換新」，雖沽出後會收到應累算利息，但蒙受現價虧損且蝕手續費和佣金。至於快將到期的iBond是否適合沽出以投資新綠債，他提醒投資者要一併考慮現價、買賣交易成本等，衡量得失。

上海商業銀行高級副總裁兼投資產品主管陳彥希表示，儲局年內餘下時間會否續加息不確定性高，難料新一批綠債價格，惟加息周期已處尾聲，綠債風險低，3年鎖定4.75厘保證息率，是不錯的投資選項。

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，市場預期儲局明年有機會轉頭減息，屆時銀行定存息率或難及綠債保底息，故綠債可作為獲取穩定收益的資產配置工具，資金充裕的投資者可考慮認購5至8手增加穩中機會。

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記者：胡學能