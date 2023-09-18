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【大行看法】海通王勝祖：三大因素將主宰港股走勢　未來數月大市有望企穩回升

股市 10:00 2023/09/18

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港股仍未走出中期下行趨勢，海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖表示，目前港股估值逼近歷史低位、流動性壓力相對减弱、且港股目前仍處於超賣狀態，隨著支持政策密集出台和基本面逐步改善，港股在未來數月可能企穩回升。

他認為三大因素將影響港股後市走勢：首先是對內地宏觀經濟以及資本市場預期的邊際變化：地方債務的化解、房地産限購放鬆的宏觀政策，降准、降息的金融政策，降低印花稅、限制减持的資本市場政策均指向信心的扭轉，8月份社會融資總額、工業增加值、社會零售總額、固定資産投資均超預期且邊際改善，指向恢復向好，市場已經處於底部區間。

其次是港股市場流動性的改善：香港政府成立促進股票市場流動性專責小組，研究提升港股的流動性，若有相關政策如降低印花稅等出台，有望提升港股的整體成交量，有利於港股轉勢。第三是年內儲局的進一步行動：年內儲局預計還將有一次加息，如行動超預期，對港股的資金流向會形成額外的影響。

考慮到宏觀經濟及地緣政治等因素，王勝祖建議，宜維持長期持有優質高息股，並關注資産負債表健康、現金流穩健、以及派息比例穩定的公司。

他又指，隨著10月中秋、國慶雙節的臨近，港股市場可能存在中短期的交易性機會，料在節日期間，食品和服務的需求有望增加，將拉動相關産品價格溫和上漲，有利於消費增長，利好大消費板塊。不過，由於本周較爲強勁的經濟數據以及顯著提振了市場的預期，市場可能存在「搶跑」現象。

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