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【大行看法】工銀國際紀春華：聰明錢或開始提前佈局十一黃金周相關主題

股市 09:30 2023/09/18

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美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，市場預期不加息。工銀國際研究部策略分析師紀春華表示，儲局目前或更關心持續收緊的貨幣政策能否給美國就業市場及服務業價格降溫，只要核心CPI繼續保持在下降趨勢，相信不會過度干擾儲局對於未來貨幣政策的決定。

紀春華指，隨儲局的貨幣政策已從加息減碼進入微調階段，對港股市場的影響逐漸下降。不過，由於流動性寬鬆的預期或暫時還到，港股未來估值擴張的空間也相對有限，或難以達到恒指歷史平均11倍的估值水平，且內地政策效果的産生存在一定的滯後性，港股盈利驅動仍需等待政策效果傳遞到經濟基本面。

該行預計，今年剩餘時間港股大機會維持橫行震盪走勢，真正上行趨勢形成或需耐性等待全球流動性寬鬆預期明確，及中國經濟復甦進一步穩固。

投資方面，紀春華看好黃金周相關股，今年十一黃金周或延續旅遊行業復蘇趨勢，亞運會叠加國慶中秋長假，相信將對酒店、景區、餐飲等旅遊消費板塊産生直接的拉動作用，港股相關旅遊標的也能夠受到行業利好帶動。隨著近期中央密集發布政策，港股市場情緒也有所改善，相信部分聰明錢已開始提前佈局十一黃金周相關主題。 

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