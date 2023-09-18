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【大行看法】中泰顏招駿：港股短期沽壓或接近尾聲　18000點左右值搏率較高

股市 09:00 2023/09/18

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中泰國際策略分析師顏招駿表示，近期港股成交金額及投資氣氛處於低迷狀態，但8月零售及工業生產等重要數據顯示經濟修復動能有改善，在中央提出一系列支撐房地產政策後，預計後續經濟的內生需求會逐步恢復。疊加恒指波幅指數回到三個月低位，均預示港股短期有望出現逆轉，在中央政策給予積極信號下，除非有突如期來的負面消息，否則短期潛在沽壓已接近尾聲，18000點附近會是較具值搏率低吸的水平。

市場幾乎一致肯定聯儲局9月不會加息，顏招駿認為，市場會更關注9月的點陣圖，官員們會否上調今明兩年的通脹及利率及下調失業率的預測。如儲局不再加息，至少可紓緩加息對估值帶來的擠壓，不過由於美國10年期債息升至4.3厘水平，或限制市場本身風險偏好及估值擴張空間。

料港股市盈率在8.8倍至10倍之間波動

但他指出，從全球宏觀角度看，美國經濟的基本面仍然優秀，較高的無風險利率及投資回報率吸引全球資本，利率見頂亦無助港股爭取更多流動性。此外，中央推出一系列包括支持資本市場及房地產的政策，穩定資本市場信心，惟預期市場期望的大力增加杠杆刺激經濟措施較難出現，預示本輪經濟復甦進程將較為漫長。他預期，港股要擺脫低位震盪，需要盈利下修壓力得以化解，背後取決於居民收入預期、房地產及地方債務問題如何有效改善。料恒生指數的預測市盈率（PE） 大概在8.8至10倍水平波動，相當於恒生指數在 17,500 至19,900點區間上落。

板塊方面，顏招駿指今年中國經濟復甦動能具波折，港股缺乏明確的投資主線，因為資金普遍採取啞鈴型配置策略，投資組合中同時包含低風險和高風險資產。隨著宏觀經濟復甦、消費需求回暖，包括騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 等互聯網平台企業普遍交出強勁季績。在收入增速走出低谷的同時，過去兩年的集體「降本增效」亦令互聯網公司盈利進一步恢復。料龍頭企業未來12個月盈利預測有望持續上修，可增強估值的吸引力。

他亦建議投資者可繼續採用啞鈴型配置策略，除互聯網企業外，偏好股息率及現金流高的中資電訊股及石油股。此外，業績理想的旅遊、餐飲及博彩類股份同樣可看高一線。

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