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【虛擬資產】JPEX：周一凌晨12時下架理財頁面的所有交易

Hot Talk 22:41 2023/09/17

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虛擬資產交易平台JPEX上周被證監會點名指沒獲當局發牌及列出6大可疑之處，警方商業罪案調查科亦介入跟進事件。JPEX周日（17日）晚發公告，指因第三方造市商限制平台的資金流動性，並配合政策指引，平台將會於2023年9月18日00:00（GMT+8）下架理財頁面的所有交易。屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。

JPEX公告稱，近期受到相關機構於香港地區，對JPEX加密貨幣交易平台的不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平台提供更多資料以洽商，限制平台的資金流動性，大大提升平台日常運作成本，以致經營困難的情況。JPEX指，該平台正與相關第三方造市商接洽，以盡早解決流動性不足問題。

JPEX表示，承諾將盡快向第三方造市商回收流動性，並逐步將提幣手續費調節至正常水平，於此段期間，負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組，將會繼續為用戶安排優先提幣排序。

證監會上周點名JPEX沒獲發牌

證監會上周曾發出警告聲明，點名提及JPEX透過網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商，積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，而且並沒有向證監申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

JPEX上周曾發聲明回應，鑑於平台需視乎證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月14日零時起進行泰達幣（USDT）提幣手續費的調整。

警方上周五（15日）表示，證監會在9月13日發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，警方上周四（14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。

相關文章：

【虛擬資產】警方宣布跟進JPEX事件　JPEX狂加USDT提幣手續費怪證監、證監反駁：JPEX從未聯絡（第3版）

【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空

【虛擬資產】證監會點名警告JPEX　提出6大可疑之處

編輯：胡學能

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