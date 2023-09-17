▲ 【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息 料按兵不動 專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

本周除了關注美國聯儲局及日本央行兩大央行議息外，英國、日本及歐元區也會於本周公布CPI等關鍵數據，預料日本及英國8月核心通脹按年增幅回落至3%及6.8%，歐元區CPI終值則維持5.3%。

同時，美國本周會公布9月製造業PMI，料初值回升至48.2。由於美國經濟偏強，分析認為，美股過去的表現已反映暫停加息的預期，料議息後美股表現靠穩。

工銀國際研究部策略分析師紀春華指，隨美國加息周期接近尾聲，美股已經大致消化了利率變化的消息，未來即使真正暫停加息，美股也很難有大幅的上升空間。美股經過持續的反彈，估值已經反彈至19倍，高於平均18倍水平，在高利率的環境下，估值繼續提升的空間也有限。只要儲局不進一步超預期加息，美股因流動性收縮導致的下跌概率也不大，故未來或在該水平持續振盪一段時間。

海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖指出，在市場對聯儲局9月暫停加息已有充分預期的情況下，美股大致已充分定價，故可能不會對議息做出過激反應。他又指，鑑於目前市場整體估值較高，投資者應保持一定靈活性，在投資近期較為火爆的新興行業方面，既要鑑別企業的增長潜力，也應綜合考慮其估值是否合理，不宜盲目追高。

日本央行將於周五公布議息結果，料負利率政策維持不變。不過，此前日本央行行長植田和男已「出口術」，表示當2%通脹目標即將實現，就可能會終結負利率政策。因此，市場或將繼續關注植田和男的取態，從而推敲日央行未來貨幣政策走向。

本周外圍重點經濟數據 日期 項目 預測 前值 19/9 歐元區8月CPI終值

（按年） +5.3% +5.3% 歐元區8月核心CPI終值

（按年） +5.3% +5.3% 美國8月新屋開工（按月） -1% +3.9% 美國8月建築許可（按月） -0.2% +0.1% 20/9 英國8月CPI

（按年） +7.1% +6.8% 英國8月核心CPI

（按年） +6.8% +6.9% 21/9 FOMC利率決策 5.25%-5.5% 5.25%-5.5% 美國首領申領失業救濟金人數 22.5萬 22萬 美國連續申領失業救濟金人數 169.5萬 168.8萬 美國第二季經常帳餘額 逆差2213億美元 逆差2193億美元 美國8月成屋銷售（按月） +0.7% -2.2% 22/9 日本CPI（按年） +3% +3.3% 日本核心CPI（按年） +3% +3.1% 9月標普全球美國製造業PMI 48.2 47.9 9月標普全球美國服務業PMI 50.6 50.5 9月標普全球美國綜合PMI 50.3 50.2

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編輯：袁諾曦