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【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息　料按兵不動　專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

股市 22:38 2023/09/17

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【外圍一周前瞻】聚焦聯儲局及日央行議息　料按兵不動　專家：美股已消化暫停加息的預期（附數據表）

本周除了關注美國聯儲局及日本央行兩大央行議息外，英國、日本及歐元區也會於本周公布CPI等關鍵數據，預料日本及英國8月核心通脹按年增幅回落至3%及6.8%，歐元區CPI終值則維持5.3%。

同時，美國本周會公布9月製造業PMI，料初值回升至48.2。由於美國經濟偏強，分析認為，美股過去的表現已反映暫停加息的預期，料議息後美股表現靠穩。

工銀國際研究部策略分析師紀春華指，隨美國加息周期接近尾聲，美股已經大致消化了利率變化的消息，未來即使真正暫停加息，美股也很難有大幅的上升空間。美股經過持續的反彈，估值已經反彈至19倍，高於平均18倍水平，在高利率的環境下，估值繼續提升的空間也有限。只要儲局不進一步超預期加息，美股因流動性收縮導致的下跌概率也不大，故未來或在該水平持續振盪一段時間。

海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖指出，在市場對聯儲局9月暫停加息已有充分預期的情況下，美股大致已充分定價，故可能不會對議息做出過激反應。他又指，鑑於目前市場整體估值較高，投資者應保持一定靈活性，在投資近期較為火爆的新興行業方面，既要鑑別企業的增長潜力，也應綜合考慮其估值是否合理，不宜盲目追高。

日本央行將於周五公布議息結果，料負利率政策維持不變。不過，此前日本央行行長植田和男已「出口術」，表示當2%通脹目標即將實現，就可能會終結負利率政策。因此，市場或將繼續關注植田和男的取態，從而推敲日央行未來貨幣政策走向。

本周外圍重點經濟數據
日期項目預測前值
19/9歐元區8月CPI終值
（按年）		+5.3%+5.3%
歐元區8月核心CPI終值
（按年）		+5.3%+5.3%
美國8月新屋開工（按月）-1%+3.9%
美國8月建築許可（按月）-0.2%+0.1%
20/9英國8月CPI
（按年）		+7.1%+6.8%
英國8月核心CPI
（按年）		+6.8%+6.9%
21/9FOMC利率決策5.25%-5.5%5.25%-5.5%
美國首領申領失業救濟金人數22.5萬22萬
美國連續申領失業救濟金人數169.5萬168.8萬
美國第二季經常帳餘額逆差2213億美元逆差2193億美元
美國8月成屋銷售（按月）+0.7%-2.2%
22/9日本CPI（按年）+3%+3.3%
日本核心CPI（按年）+3%+3.1%
9月標普全球美國製造業PMI48.247.9
9月標普全球美國服務業PMI50.650.5
9月標普全球美國綜合PMI50.350.2

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編輯：袁諾曦

經濟 美股 美國 通脹 議息 PMI 歐元 CPI 美元 日本央行
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