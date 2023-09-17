【JPEX】莊思敏承認 在JPEX事件中損失6位數字

虛擬資產交易平台JPEX上周被證監會點名指沒有獲當局發牌及列出6大可疑之處，疑涉詐騙。警方商業罪案調查科亦介入跟進事件。藝人莊思敏日前接受本地媒體訪問時承認，自己是JPEX事件苦主之一，在這平台投資金額約6位數字。她表示自己經一個找換店認識JPEX，透過這平台進行了一些交易。她表示，基於事件已進入法律程序，不方便透露更多。個人正留意事件有關公布，希望事件只屬誤會，並非對方存心欺騙。

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事件引起軒然大波，皆因JPEX去年曾經大賣廣告，並找來藝人張智霖擔任品牌大使，亦有不少KOL與JPEX有合作關係，當中包括林作及幣少爺等。其中林作表示，事件肯定這是個人人生損失最大、最失敗的一次。

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

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