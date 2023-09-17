▲ 【美國經濟】大摩：美國高收益債券市場火爆 8個月籌集逾千億美元

美國聯儲局主席鮑威爾8月底暗示高利率維持更長時間，摩根士丹利（美：MS）報告稱，為減少利息支出，不少公司選擇發行更多短期債券，尤其是發行高收益債券（又稱：垃圾級別債券）的公司，惟可能影響未來數季的盈利及利息覆蓋率。

大摩指，包括美股在内的風險資產近月普遍上漲，加上不少投資者憧憬美國經濟會軟著陸，公司違約率或下降，令高收益債券市場變得火熱。截至上月底，今年共有129間公司發行高收益債券，籌集1,110億美元，當中約90間公司將資金用於償還舊債。

另一投行摩根大通（美：JPM）指，有12間企業透過發行高收益債券，籌集96億美元資金，成為2021年11月以來最繁忙的一周。

大摩：三年内到期債務比例仍偏高

大摩提醒，公司的短期債務問題得以短暫解決，惟三年内到期的債務比例仍高於歷史水平；同時，高收益債券發行人的再融資成本也更高，現時發行人支付的再融資債息，將比舊債高約100至300個基點，而透過槓桿貸款的發行人亦需多付60至250個基點。

更多美股新聞

相關文章：

【美國經濟】美國政府10月1日停擺？ 麥卡錫發難：黨友可罷免他 摩通憂美債息爆升

【分析】為何美債息仍升 突破4.2厘？

記者：伍鍵文