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【美國經濟】大摩：美國高收益債券市場火爆　8個月籌集逾千億美元

股市 22:22 2023/09/17

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【美國經濟】大摩：美國高收益債券市場火爆　8個月籌集逾千億美元

美國聯儲局主席鮑威爾8月底暗示高利率維持更長時間，摩根士丹利（美：MS）報告稱，為減少利息支出，不少公司選擇發行更多短期債券，尤其是發行高收益債券（又稱：垃圾級別債券）的公司，惟可能影響未來數季的盈利及利息覆蓋率。

大摩指，包括美股在内的風險資產近月普遍上漲，加上不少投資者憧憬美國經濟會軟著陸，公司違約率或下降，令高收益債券市場變得火熱。截至上月底，今年共有129間公司發行高收益債券，籌集1,110億美元，當中約90間公司將資金用於償還舊債。

另一投行摩根大通（美：JPM）指，有12間企業透過發行高收益債券，籌集96億美元資金，成為2021年11月以來最繁忙的一周。

大摩：三年内到期債務比例仍偏高

大摩提醒，公司的短期債務問題得以短暫解決，惟三年内到期的債務比例仍高於歷史水平；同時，高收益債券發行人的再融資成本也更高，現時發行人支付的再融資債息，將比舊債高約100至300個基點，而透過槓桿貸款的發行人亦需多付60至250個基點。

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