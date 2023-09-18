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【食安衛生】姚姚酸菜魚舵手　看好香港飲食業發展　藉特色菜突圍

商業 08:00 2023/09/18

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全面通關後，食肆生意受港人報復式外遊、食材及租金成本上升、遊客增長不似預期影響，復甦較緩慢。不過，食肆「姚姚酸菜魚」決策人吳鴻圖相信，只要選對菜式種類及經營模式，經營食肆仍然有增長空間。

吳鴻圖上世紀80年代已投身飲食業，是廚師出身，其後創業並於西九龍中心開設拉麵店，站穩腳後於2003年成立西龍傳香飯糰（QQ Rice），售賣飯糰，分店曾開至逾30間，後來受到租金及工資上漲影響，由實體店轉型至發展無人零售，透過自行研發智能販賣機售賣熱飯糰。

吳鴻圖可算是飲食業行內甚早進行數碼轉型的品牌，如販賣機已更新至第四代，故在疫情期間及疫後轉身也較快。他指疫情改變了市民出外用膳、支付的習慣。較多在家用膳，以及更喜愛外賣。因此，舖面很大的食肆不再是潮流所在，他相信面積較細、運作簡單而不需要大量人手的經營模式，將會較易發展，最好更能配合綫上及綫下的銷售︰「如在綫上點餐付款，再以二維碼取餐。」支持無現金支付及將營運自動化，吳鴻圖更相信是食肆未來的生存之道。

電子支付  方便一條龍管理及生產
鼓勵客人使用電子支付，是吳鴻圖所指的簡化運作的方法之一。他早於經營飯糰販賣機時，已開始接受電子支付，本港就由支援八達通開始。「收現金好大風險，試過有人用魚絲鈎着100元紙幣，當機器完成感應後就將紙幣拉出來。」對方不但不花分毫，更獲得飯糰及找續的金錢，變相「又食又拎」。痛定思痛後，他決定在其經營的販賣機及實體店也支援各種電子支付。

同時，無論在會計財務、倉存、運輸各方面也盡量用科技解決方案、雲端服務，務求加強自動化及透明度。他表示，現時更在生產力局的協助下，正在香港建立全自動生產綫的廠房，希望由購買原材料、生產、銷售等各方面做到全自動一條龍運作。

如客人以手機落單或在販賣機購物後，資料會送到財務、貨倉並更新資料，若庫存下降至一定水平，會自動向供應商落單，供應商依指示出貨後，工廠會進行生產，繼而將成品運到預定地點。他預計，香港的廠房可支援本地甚至海外的市場，而在內地的廠房則支援內地市場需求。

選對菜式  由細鋪開始
疫情前已有不少內地餐飲品牌準備進軍香港市場，姚姚酸菜魚是好例子。吳鴻圖本是幫朋友找舖位，但遇上疫情對方未能來港，結果就由他擔當發展香港市場旳決策人，更做到疫市下拓展。「需要選對菜式、想好經營模式。」他相信川菜可在未來一段時間，會是風靡全球的菜式之一。

在姚姚酸菜魚獲得喜出望外的發展後，他已瞄準多個內地的單品菜式品牌，引入香港市場，甚至不排除發展海外市場，當中包括烤魚專門店及椰子雞專門店。他相信。隨着愈來愈多內地人移居到港，加上內地遊客是香港主要遊客來源，將帶動更多內地品牌及飲食習慣到港。

本報記者：梁巧恩

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