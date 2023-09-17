【MPF】積金局續推動減費 擬擴大強積金可投資範圍

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指出時至今日，強積金總資產值累積至接近11,500億元，相當於財政儲備一倍半，是香港社會重要的退休保障資源。過去25年，積金局致力針對四大策略性範疇做工作，包括保障計劃成員強積金權益；降低收費；增加強積金充足度以及改善投資規管。其中推動減費是積金局的重要工作之一。多年來經局方和業界的共同努力，強積金的平均基金開支比率由2007年的2.1%下降至今年7月底的1.32%，減幅達37%。劉麥嘉軒指，積金局會繼續努力推出不同措施，進一步推動減費。

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劉麥嘉軒表示，她將以協助打工仔女累積更多退休儲備為目標，帶領局方從多方面推動強積金制度繼續進步，包括全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；擴大強積金可投資範圍、在平衡回報及風險前提下為新產品「拆牆鬆綁」及鼓勵業界推出更多退休投資產品；針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制定五年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款，以提升強積金充足度。

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