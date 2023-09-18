美機場職員監守自盜 趁安檢快手偷走旅客財物（有片）

美國邁阿密機場一段閉路電視片段近日曝光，顯示兩名美國運輸安全局（TSA）職員於機場安檢區工作期間監守自盜，以極快速度偷走旅客行李中的財物。

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事發於今年6月29日，33歲的威廉姆斯（Labarrius Williams）和20歲的岡薩雷斯（Josue Gonzalez）。

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邁阿密戴德縣檢察官辦公室提供影片，顯示威廉姆斯移動旅客放置行李的托盤，然後岡薩雷斯就抓取行李內的財物，並迅速放在口袋中。

岡薩雷斯拉開他盜取的銀包拉鏈，而托盤則沿著安檢儀器輸送帶移動。

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兩人與另一名TSA職員Elizabeth Fuster於7月6日被捕，涉嫌在安檢程序盜取旅客銀包中的600 美元現金。

據悉，Elizabeth Fuster其後遭撤銷指控，岡薩雷斯有機會達成撤銷控罪協議，而威廉姆斯則要向受害旅客賠償700美元、完成25小時的社會服務及不得從事機場安檢工作。

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責任編輯：鄭錦玲