▲ 【十一黃金周】内地連放8日 攜程：國内旅遊預訂增4倍、出境遊飈20倍 哪些是熱門旅遊目的地？

今年內地於中秋及國慶連放8日，成「超級黃金周」。Trip.com母企攜程集團 （09961） 指，國內旅遊產品「十一」預訂量較上一年激增4倍；出境遊亦迎來井噴式增長，整體訂單按年增長近20倍。

攜程表示，眾多熱門旅遊目的地之中，北京、上海、成都排名靠前，而杭州因舉辦亞運會的緣故，整體訂單預訂量按年增長逾5倍。其中，機票預訂量增長近5倍，酒店預訂量增長超8倍。

跨省遊訂單佔比超過七成

由於放假時間較往常長，本次黃金周長線遊市場增長迅速。跨省遊訂單佔比達到73%，較2022年同期提升10個百分點，近20%用戶選擇連住3天及以上。長線遊熱門目的地主要集中在西北地區，如布爾津、烏魯木齊、蘭州、敦煌，以及華南的三亞、廣州、廈門等地。

出境游方面，作為內地開關後首個長假，出境遊整體訂單按年增長近20倍，當中，熱門國家包括泰國、韓國、馬來西亞、新加坡、澳大利亞、英國等等。

對於近日放寬對內地遊客免簽政策的泰國，據攜程數據，泰國相關搜索熱度飈8倍，料「十一」及第四季有更多内地遊客赴泰。

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記者：伍鍵文