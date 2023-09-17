五大石油公司遭加州起訴 涉淡化化石燃料風險

美國加州政府起訴全球五大石油公司，指這些公司欺騙公眾及淡化了化石燃料帶來的風險，為加州納稅人造成數十億美元的損失。加州政府要求這些公司資助成立基金， 承擔災後恢復工作的成本。

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五大石油公司包括埃克森美孚（Exxon Mobil）、蜆殼（Shell）、雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips）和英國石油（BP）。

起訴書長達135頁，指五大石油公司起碼於60年代就得悉，燃燒化石燃料會導致地球暖化並改變氣候，但在公開聲明和營銷時淡化威脅。

油企科學家被指50年代已清楚，化石燃料會造成災難性氣候影響，而政府及社會只有很短時間應對。油企卻於70年代起展開虛假信息宣傳，抹黑有關氣候變化的科學共識，並質疑與氣候變化相關的風險。

屬民主黨的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）發聲明，要求上述五大石油公司承擔責任。他指控油企早就知道化石燃料對地球的危害，過去50多年來卻一直向公眾説謊。

他稱山火、有毒煙霧、熱浪和乾旱造成數十億美元的損失，加州納稅人不應承擔上述損失。

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美國石油協會（American Petroleum Institute）表示，應在國會而非法庭辯論氣候政策。

協會該協會高級副總裁邁爾斯（Ryan Meyers）發聲明指，這場訴訟是針對美國基礎產業及其工人，發起毫無根據、政治化訴訟的持續運動。

他質疑訴訟是為分散人們對重要全國性對話的注意力，也對加州納稅人資源造成巨大浪費。

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責任編輯：鄭錦玲