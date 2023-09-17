中國太平逾20億人幣收購 北京養老社區項目

內險股中國太平(00966)非全資附屬公司太平人壽與世紀金源簽訂了股權轉讓協議，收購北京順義區李橋鎮的目標地塊上開發及建設的養老社區，價值20.85億元人民幣。交易完成後，中國太平將全資持有該項目。順義區項目總建築面積 176,601.82 平方米，規劃建設養老公寓 1,387 間，其中一期項目 561 間，二期項目826間，床位約 2,200張，並配置約 4,000平方米的醫療中心，及餐廳、娛樂、商業等配套設施。截至公告日期，一期項目已基本建設完成，而二期項目尚未開工建設。

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中國太平表示，收購屬公司深入貫徹落實「健康中國 2030」規劃綱要精神，踐行集團十四五發展規劃和高質量發展戰略，加快醫康養產業投資佈局落地，助力醫康養生態圈建設的具體舉措。根據太平人壽業務發展需要，結合區域經濟發展水平，經前期考察調研、綜合比較， 集團決定投資目標項目。目標項目投資在集團戰略規劃、產業佈局和綜合協同效應方面有重要意義，能夠在提高人民健康水平和增強養老保障供給能力等方面體現金融央企擔當。

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