▲ 【iPhone】iPhone 12爆輻射爭議 南韓要求蘋果提交輻射報告

蘋果（美：AAPL）旗下智能手機iPhone 12爆發輻射爭議，繼歐洲多地提出疑慮後，據韓聯社報道，南韓科學技術訊息通訊部已要求蘋果公司就iPhone 12機型的輻射問題提交情況報告。

報道指，包括iPhone 12在內，目前在韓國銷售的所有手機都是符合電磁波安全相關國際標準的產品，並已獲得合規認證。不過，為了消除國民不安，決定要求蘋果公司解釋相關情況。

同時，韓國官方今後將確保對4種iPhone 12機型，包括iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro Max，進行精密驗證。若驗證結果顯示輻射值超過正常標準，科學技術部會責令蘋果公司進行改正，並做出停止進口、銷售iPhone 12的決定。

法國國家頻譜管理局經實驗室上周二（12日）公布對 iPhone 12 的測試結果，發現用家手持iPhone 12或放在袋時，人體會吸收每公斤5.74瓦的電磁能量，超出歐盟每公斤4瓦的標準，故要求蘋果公司在法國暫時停售iPhone 12。

法國宣布停售iPhone 12後，比利時、德國、荷蘭及義大利都相繼表示關注及調查iPhone及蘋果產品。

相關文章：

【iPhone15】iPhone14、13減價！減幅勝去年 兩代iPhone主要規格有何差別？

【小米1810】小米據報11月初發布小米14 定位對標蘋果iPhone15 Pro、Pro Max、股價升2%

編輯：袁諾曦