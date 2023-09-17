▲ 【香港夜繽紛】陳茂波：續就夜繽紛吸納社會意見 加入更多元化和具新意選擇

財政司司長陳茂波在網誌表示，上周宣布的一系列活動，只是「香港夜繽紛」的首階段項目，會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。他稱外圍經濟環境未如理想，本地市道面對不少挑戰，需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

陳茂波表示，訪港旅客人數日均人次在8月份增加到近13.2萬人次，相當於疫情前超過八成。而航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前的約八成，未來幾個月有多項大型活動在香港舉行，期望訪港旅客人數能持續恢復，也期望在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。

他說，對內，需要加大力度提振市道；對外，需要加強國際層面的聯繫和交往，這對匯聚人才及資本、促進商貿投資都非常重要，對推動本港經濟持續發展有重要作用。

他提到，昨晚已啟程前往歐洲，開展一連10天的行程，分別到訪巴黎、倫敦、柏林和法蘭克福。此行他將出席由貿發局舉辦的大型推廣活動、工商金融界午餐會和晚宴，也會與當地的創新科技或創意文化藝術的機構交流。他稱希望這次訪歐行程能開拓更多務實的合作機會。

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編輯：胡學能