【MPF】積金局劉麥嘉軒：強積金總資產值相當財政儲備1.5倍　續推動減費、擴大可投資範圍

▲ 積金局成立25周年聚會（圖片來源：積金局網站）

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，強積金總資產值累積至接近1.15萬億元，相當於財政儲備一倍半，是香港社會重要的退休保障資源；而強積金的平均基金開支比率由2007年的2.1%，下降至今年7月底的1.32%，減幅達37%，局方會推出不同措施，進一步推動減費。

劉麥嘉軒表示，積金局成立之初，便致力保障計劃成員強積金權益、降低收費、增加強積金充足度及改善投資規管四大範疇。其中在保障權益方面，自2005至2006年度起，已處理64萬宗個案，為計劃成員成功追討超過29億元被拖欠的強積金供款。

續推動強積金減費 擴大可投資範圍

她又稱，未來有多項工作目標，包括全速推進「積金易」平台項目，以創造收費下調空間及提升運作效率；擴大強積金可投資範圍、在平衡回報及風險前提下為新產品「拆牆鬆綁」及鼓勵業界推出更多退休投資產品；針對強積金行政費以外的其他費用，要求受託人制定5年策略，繼續推動減費；以及檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，以及進一步鼓勵自願性供款。

劉麥嘉軒：合併辦事處 每年可省1400萬

此外，她透露，局方將原來位於葵涌及觀塘的兩個辦事處，遷移到觀塘經合併的辦事處，提升營運效率，令租金及相關支出減少近三成，每年可節省1400萬元。

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記者：伍鍵文