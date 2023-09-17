▲ 【保監局】姚建華：已提醒保險業迅速處理極端天氣理賠申請 全港僅37%車主買「全保」

保監局主席姚建華撰文指，已就近期的極端天氣事件向業界發出通函，提醒保險公司公平對待客戶，迅速和透明按保單條款處理理賠申請，並以同理心了解投保人的情況和需要，提供適切協助，讓他們渡過難關。他表示，保險公司在處理理賠申請時，應對投保人作出明確的指引，說明申索時須遞交的資料，不時通知投保人處理索償的進度，並就理賠結果作出充分解釋，以釋除投保人的疑慮。

姚建華指，過去兩星期，保險公司和中介人馬不停蹄處理颱風和暴雨相關的理賠查詢和申請。有些保險公司更主動接觸客戶了解情況，積極跟進，向他們提供專業可靠的支援，而事件亦彰顯保險作為風險管理工具的重要性。

他表示，天災難以避免，若從保險獲得保障，對減少受影響人士的經濟損失起了一定作用。這些事件正好體現保險的社會價值，亦提醒我們認清保障需要、積極管理風險和填補保障缺口的重要性。以汽車保險為例，目前全港僅37%車主有購入綜合汽車保險保障（即「全保」），車主若只購買了俗稱「三保」的第三者責任保險，便可能要自行承擔發生事故時的維修或更換車輛的費用。另外，中小企商戶若能未雨綢繆，購買涵蓋財產損壞和業務中斷等保障的商業保險，亦可減少在天災或意外事故中須承擔的損失。

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編輯：胡學能