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美國車廠工人集體罷工 車價恐飆升

環球經濟金融 17:23 2023/09/17

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美國汽車工人聯合會（UAW）上周五（15日）宣布，約1.27萬名成員於3間工廠聯合罷工。芯片短缺及通脹本已令車價上升，有指今次罷工倘持續到本月底，將導致新車車價平均升2%。

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美聯儲去年3月起加息抗通脹，也對汽車貸款利率產生影響。新車和汽車貸款的平均利率現時約為7.4%，而二手車則為11.2%。

雖然經銷商方面的汽車庫存量較去年同期增加，罷工仍導致待售汽車庫存數量減少，構成加價的真正風險。

JD Power數據與分析副總裁若米尼（Tyson Jominy）表示，如果UAW罷工的情況持續到月底，新車平均價格或會上升2%。

美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成【下一頁】

他認為只要罷工持續超過兩周，消費者不論從哪家企業買車，都會面臨加價的情況。他指美國國產車的庫存如迅速耗盡，豐田（Toyota）、本田（Honda）和福士汽車（Volkswagen）等企業可能受益。

罷工預計也會影響二手車價格，大量消費者或因新車價格飆升而轉向二手車市場，從而推高二手車價格。不過市場估計二手車價格的升幅有限。

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責任編輯：鄭錦玲

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