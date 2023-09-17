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新加坡研發眼淚充電超薄電池 有望為智能隱形眼鏡供電

環球社會熱點 16:17 2023/09/17

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新加坡南洋理工大學 （NTU）的科研團隊宣布，成功研發由眼淚充電、不含金屬的超薄電池。這款新型電池有望應用於智能隱形眼鏡領域，但仍需進一步研究以提高電池壽命。

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NTU團隊研發的新型電池厚度相當於人類角膜，當浸入特殊的鹽溶液時可儲存電力。

由於電池塗上葡萄糖，與隱形眼鏡盒中鹽溶液中的鈉離子和氯離子發生反應後，就會產生電荷並為電池供電。

人類眼睛的液體層上也發現鈉離子和氯離子，因此人們佩戴眼淚充電超薄電池時，電池獲得的額外電量可供電約一小時。

電池會嵌入智能隱形眼鏡鏡片兩側，確保其不會擋住佩戴者的視野。團隊早期測試發現，電池能為智能隱形眼鏡供電，並通過藍牙技術連續向智能手機發送信號長達12小時。

這款電池可充電多達200次，電池不含金屬，僅靠葡萄糖和水發電，確保佩戴鏡片的安全性。

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團隊也曾於哺乳動物細胞上測試鏡片，結果顯示細胞與鏡片接觸時沒有惡化，表明鏡片具有生物相容性且對人類無害。

據悉，NTU使用生物相容性材料有助研發智能隱形眼鏡，但仍需進一步研究如何提高電池壽命，使其效能更接近一般的鋰離子電池。

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責任編輯：鄭錦玲

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