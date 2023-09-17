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【北上消費】深圳推出21條促消費措施 範圍包括便利港人消費

股樓投資 16:32 2023/09/17

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香港推出「香港夜繽紛」活動不久，深圳發改委日前亦印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，從優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費 、挖掘數字消費潛力、便利港人消費等提出21條措施。

【香港夜繽紛】陳茂波表示 會以組合拳方式提振市道  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

在便利港人消費一環，措施包括支持港澳居民在深辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數字人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯系」錢包等跨境電子錢包在深圳的使用範圍，支持開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數字人民幣紅包跨境消費活動。

便利港人消費措施亦包括，在口岸、地鐵等提供繁體和英文版本的旅遊、消費諮詢手冊；向港澳遊客發放旅遊消費券、鼓勵全市零售餐飲及住宿等商戶向港澳居民推預約及積分等服務。9月8日，南山區開通3條連接深圳灣口岸和南山重要商圈景區的消費文旅免費專線。

措施同樣提及，籌辦「深港跨境美食節」，以及在深圳市打造逾10個港人旅遊消費服務示範街區等。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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