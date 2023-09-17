Stellantis擬在美縮生產線 為談判結束罷工添阻力

美國汽車工人聯合會（UAW）上周五（15日）宣布，約1.27萬名成員於3間工廠聯合罷工。其中一間受影響車企Stellantis同意加薪超過兩成，但因其有意縮窄在美生產綫規模，為其與勞方談判結束罷工帶來更大阻力。

美車廠罷工影響蔓延 工會擬恢復談判【下一頁】

工會尋求時薪上調4成、每周工時減少32小時、恢復傳統養老金、取消薪酬等級及恢復生活成本調整等福利。

勞資雙方上周六（16日）恢復談判，預計周一（18日）會再舉行談判。

Stellantis向UAW提出在合約期內加薪近21%的新條件，包括即時加薪一成。補充員工的最低時薪將增加4.22美元或近27%，達到每小時20美元。

Stellantis也同意取消部分工人的薪金等級制。

美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成【下一頁】

另外，Stellantis今次面臨的罷工危機或較其餘車企更嚴峻。

首先，該公司在全球的產能超出需求，目前在美國共有35間工廠和零件倉庫。該公司計劃關閉或出售其中18間，或與工會就上述計劃產生分歧。

其次，有數據反映Stellantis可能一直有為潛在罷工做準備。該公司截至9月初在美經銷商庫存的車輛數量，均多於同城競爭對手。

汽車行業根據每款車型過去30天的銷量，以供應天數來衡量庫存。根據Cox Automotive的數據，Stellantis全數4個美國品牌在美經銷商庫存供應天數均過百日，多於福特汽車（Ford Motors）的77日，及通用汽車（General Motors）旗下凱迪拉克和雪佛蘭的46日和51日。

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責任編輯：鄭錦玲