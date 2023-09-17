【內房危機】早前遭聯交所批評 雅居樂副主席陳卓賢離任

內房雅居樂(03383)宣佈，陳卓賢因需要更多時間處理個人及其他商業事務已辭任本公司之非執行董事及董事會副主席職務。 陳卓賢確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請公司股東垂注。雅居樂感謝陳卓賢於任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

【香港夜繽紛】陳茂波表示 會以組合拳方式提振市道 詳情請看【下一頁】

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

今年6月，聯交所對陳卓賢予以批評，聯交所指，陳卓賢及其家族成員透過家族信託持有雅居樂逾66％權益。陳家所有成員均於該公司上市前對該公司作出了不競爭承諾。2013年底，時任執行董事的陳卓賢獲其兒子告知，其將開設可能與該公司構成競爭的業務。陳卓賢有意透過饋贈的方式向兒子提供資金，供其開設自己的業務。同年陳卓賢以個人名義向其子提供1.8億元的初始資金給其創業，其兒子其後於中國開設物業發展業務。

2018年，陳卓賢向其兒子的業務收購了有關附屬公司。他並未告知董事會有關其於兒子的信託或有關附屬公司的權益。2019，陳卓賢兒子的業務於聯交所上市。儘管招股章程中披露了陳卓賢兒子與陳卓賢的關係以及有關業務最初是由其家族出資的事實，該公司表示，其他董事（包括家族成員）是在收到聯交所的查詢後才得知陳卓賢向兒子提供資金。在與聯交所的和解中，陳卓賢承認了其違規事項，並接受上市委員會向他作出的制裁及指令。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機