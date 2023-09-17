  • 32°C
香港時間 : 2023917日 (週日) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港夜繽紛】陳茂波表示 會以組合拳方式提振市道

股樓投資 13:52 2023/09/17

分享：

分享：

財政司司長陳茂波發表網誌指出，「香港夜繽紛」正推出首階段項目，會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。他表示，外圍經濟環境未如理想，本地的市道也面對不少挑戰，需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

【內房危機】恒大財富高層傳涉及非法集資 被執行刑事強制措施  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

他表示，最新數字顯示，訪港旅客人數日均人次在8月份增加到近132,000人次，相當於疫情前超過八成。而航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前的約八成。未來幾個月有多項大型活動在香港舉行，他期望訪港旅客人數能持續恢復，也期望在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。他又指，對內需要加大力度提振市道；對外需要加強國際層面的聯繫和交往，對匯聚人才及資本、促進商貿投資都非常重要，對推動本港經濟持續發展有著重要作用。

正出訪歐洲的陳茂波又表示，希望這次訪歐行程能開拓更多務實的合作機會。他指出綠色科技與綠色金融；人工智能或生命健康，和第三代互聯網，都是香港與歐洲能加強協作發展的範疇。

政府近日宣布開展「香港夜繽紛」活動，包括逾80個商場舉辦英超亞運直播、電影晚會等活動，並提供餐飲及消費優惠，港九海濱舉辦周末晚間活動，復辦美酒佳餚巡禮等，活動將於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、聖誕及新年，一直至明年初。港鐵(00066) 亦將推出晚間乘車優惠。

 

名創優品去年度多賺1.7倍 毎股派末期息10.3美仙  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

專題影片

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

港鐵公司（00066） 港股

下一篇文章

【內房危機】恒大財富高層傳涉及非法集資 被執行刑事強制措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

蘋果將為法國iPhone 12用戶更新軟件 以解決輻射問題
蘋果將為法國iPhone 12用戶更新軟件 以解決輻射問題
【裝修設計】86萬元打造溫暖奶油風格 連女傭4口之家住660呎 全屋圓角設計 理想安全家居
【裝修設計】86萬元打造溫暖奶油風格 連女傭4口之家住660呎 全屋圓角設計 理想安全家居
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月
輕鐵35周年慶祝活動 車廠下月辦開放日 首部復刻主題輕鐵即日起主力行走610綫
輕鐵35周年慶祝活動 車廠下月辦開放日 首部復刻主題輕鐵即日起主力行走610綫
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款