【香港夜繽紛】陳茂波表示 會以組合拳方式提振市道

財政司司長陳茂波發表網誌指出，「香港夜繽紛」正推出首階段項目，會繼續吸納社會意見，加入更多元化和具新意的選擇。他表示，外圍經濟環境未如理想，本地的市道也面對不少挑戰，需要以「組合拳」方式，在不同範疇和層面、借助不同時節的特色和氣氛，釋放潛在需求，為市道帶來更多新的催化劑和動力。

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他表示，最新數字顯示，訪港旅客人數日均人次在8月份增加到近132,000人次，相當於疫情前超過八成。而航空運力預計今年底亦可恢復至疫情前的約八成。未來幾個月有多項大型活動在香港舉行，他期望訪港旅客人數能持續恢復，也期望在一連串不同主題活動的刺激下，能營造更多本地消費新場景和時點。他又指，對內需要加大力度提振市道；對外需要加強國際層面的聯繫和交往，對匯聚人才及資本、促進商貿投資都非常重要，對推動本港經濟持續發展有著重要作用。

正出訪歐洲的陳茂波又表示，希望這次訪歐行程能開拓更多務實的合作機會。他指出綠色科技與綠色金融；人工智能或生命健康，和第三代互聯網，都是香港與歐洲能加強協作發展的範疇。

政府近日宣布開展「香港夜繽紛」活動，包括逾80個商場舉辦英超亞運直播、電影晚會等活動，並提供餐飲及消費優惠，港九海濱舉辦周末晚間活動，復辦美酒佳餚巡禮等，活動將於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、聖誕及新年，一直至明年初。港鐵(00066) 亦將推出晚間乘車優惠。

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