【內房危機】恒大財富高層傳涉及非法集資 被執行刑事強制措施

正出現資金困境的內房中國恒大(03333)再傳負面消息，旗下金融機構恒大財富有高管被捕，消息指為恒大財富總經理杜亮，目前公司官網亦已關閉。深圳市公安局南山分局發布案情通報，指恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員被採取刑事強制措施。消息指，恒大財富違法保證高額回報進行非法集資，造成投資者損失，嚴重影響金融市場秩序。

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本月初恒大財富最新發公告，指公司因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排將另行公告。

另外，日前中國金融監督管理總局深圳監管局宣布，已同意海港人壽保險股份有限公司整體受讓恒大人壽保險有限公司保險業務及相應的資產、負債。海港人壽由中國保險保障基金有限責任公司、中國太平(00966)旗下太平人壽保險有限公司，以及廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業共同設立。

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