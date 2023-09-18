【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%

恒大金融財富管理（深圳）有限公司（簡稱恒大財富）高管被拉，據悉為恒大財富總經理杜亮，官網亦已關閉。深圳市公安局南山分局發布案情通報，指恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員被採取刑事強制措施，並指投資人如需報案，可通過綫上、電話、短信及郵寄報案，上述4種報案方式等同親臨公安機關報案，通告指，案件正在進一步偵辦。

中國恒大股價今早曾挫25%，低見0.465元，最新跌幅略收窄至11%，報0.55元，成交5663萬元。

恒大財富於2021年9月爆雷，但仍對外公開承諾兌付通過第三方發行的理財產品，這些理財產品資金，於過往年度以股權形式投入到中國恒大的項目，2021年12月底，相關金額為345.45億元人民幣。

直至8月31日，恒大財富於公布，指公司因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排將另行公告。

上周五（9月15日），恒大人壽亦因嚴重資不抵債，遭到國家隊接管。8月16日，中國證監會對恒大下發《立案告知書》（編號：證監03720230092號），因恒大涉嫌信息披露違規，根據證券法、行政處罰法等法律法規，中國證監會決定對恒大立案。

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記者：譚志偉