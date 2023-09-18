  • 28°C
香港時間 : 2023918日 (週一) 09:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%

股市 09:42 2023/09/18

分享：

分享：

恒大金融財富管理（深圳）有限公司（簡稱恒大財富）高管被拉，據悉為恒大財富總經理杜亮，官網亦已關閉。深圳市公安局南山分局發布案情通報，指恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員被採取刑事強制措施，並指投資人如需報案，可通過綫上、電話、短信及郵寄報案，上述4種報案方式等同親臨公安機關報案，通告指，案件正在進一步偵辦。

中國恒大股價今早曾挫25%，低見0.465元，最新跌幅略收窄至11%，報0.55元，成交5663萬元。

恒大財富於2021年9月爆雷，但仍對外公開承諾兌付通過第三方發行的理財產品，這些理財產品資金，於過往年度以股權形式投入到中國恒大的項目，2021年12月底，相關金額為345.45億元人民幣。

直至8月31日，恒大財富於公布，指公司因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排將另行公告。

上周五（9月15日），恒大人壽亦因嚴重資不抵債，遭到國家隊接管。8月16日，中國證監會對恒大下發《立案告知書》（編號：證監03720230092號），因恒大涉嫌信息披露違規，根據證券法、行政處罰法等法律法規，中國證監會決定對恒大立案。

ET財智Talk

【內房危機】恒大財富：資金不足　無力兌付理財產品

【恒大3333】恒大財富擬資產處置困難大　宣布調整兌付方案　每月兌付銳減至2000元人幣

【恒大3333】南海住建局澄清：恒大項目可正常按揭抵押　恒大財富苦主雨中續圍深圳總部　

【恒大3333】彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案　二八折可買住宅單位

【恒大3333】針對9月份到期投資產品　恒大財富完成首期10%兌付

記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333） 恒大 深圳
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】碧桂園今有一筆債券利息到期、涉1540萬美元　境內債展期三年方案亦於今晚投票表決

下一篇文章

【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱　禁用報道、華為歸來影響有幾大？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【恒大危機】恒大財富逾300億人幣爆雷後、總經理被執行刑事強制措施　中國恒大曾挫25%
【美國經濟】美國車廠大罷工　福特先炒600人、佔該廠罷工人數兩成　拜登：車廠應該付更多
【美國經濟】美國車廠大罷工　福特先炒600人、佔該廠罷工人數兩成　拜登：車廠應該付更多
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款