  • 27°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國政府一旦停擺　經濟數據會否如期發布？儲局決策或受影響？

股市 17:27 2023/09/16

分享：

分享：

【美國經濟】美國政府一旦停擺　經濟數據會否如期發布？儲局決策或受影響？

美國國會可能無法按時通過一項臨時支出協議，美國聯邦政府於10月1日陷入停擺風險。若美國政府再度停擺，一系列經濟報告料將延遲公布，包括9月的就業、通脹、GDP等重磅數據，恐令儲局11月及12月的議息面臨更為複雜的局面。

由於華府資金距離於9月30日耗盡的剩餘日子不多，政府月初正式要求國會通過一項短期融資方案，惟這再觸發共和黨在支出問題上的激烈鬥爭。有眾議院共和黨保守黨發難稱，如果白宮拒絕按其要求進一步削弱政府開支，他們將阻撓該筆臨時撥款通過。

另一方面，眾議院以共和黨佔多數，而參議院以民主黨佔多，這意味兩院就全年撥款達成一致共識的難度增加，令臨時支出協議獲批的不確定性增加。若未有及時獲得通過，美國政府或於10月1日停擺。

據美國政府過去停擺的經驗，期間報告不會如期發布，例如勞工部月度就業數據和商務部通脹指數等的關鍵性指標也不例外。負責非農和消費者價格等數據的勞工部曾指，一旦停擺，該部門將暫停數據的收集、處理和發布，當資金恢復提供，勞工統計局將恢復正常運作。

儲局此前已多次表明會以數據決定是否加息，尤其是就業及通脹數據。市場擔心，一旦政府停擺令儲局缺乏最新的數據，加上延期統計可能帶來的數據失真，儲局在11月和12月兩次的議息會議上可能面臨更為複雜的局面。

相關文章：

【美國經濟】美國政府10月1日停擺？　麥卡錫發難：黨友可罷免他　摩通憂美債息爆升

編輯：袁諾曦

美國 停擺 通脹 白宮 議息 美股 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【華為手機】郭明錤：華為明年或因高階P及Mate系列推出　料為3000至4000萬部手機訂零組件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【美股收市】消費信心放緩　道指跌288點　納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）
【美股收市】消費信心放緩　道指跌288點　納指挫1.6% 英偉達跌3.6%（不斷更新）
【綠債2023】綠債下周一開賣 券商提早獲百名意向客登記涉資千萬
【綠債2023】綠債下周一開賣 券商提早獲百名意向客登記涉資千萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款