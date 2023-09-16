▲ 【美國經濟】美國政府一旦停擺 經濟數據會否如期發布？儲局決策或受影響？

美國國會可能無法按時通過一項臨時支出協議，美國聯邦政府於10月1日陷入停擺風險。若美國政府再度停擺，一系列經濟報告料將延遲公布，包括9月的就業、通脹、GDP等重磅數據，恐令儲局11月及12月的議息面臨更為複雜的局面。

由於華府資金距離於9月30日耗盡的剩餘日子不多，政府月初正式要求國會通過一項短期融資方案，惟這再觸發共和黨在支出問題上的激烈鬥爭。有眾議院共和黨保守黨發難稱，如果白宮拒絕按其要求進一步削弱政府開支，他們將阻撓該筆臨時撥款通過。

另一方面，眾議院以共和黨佔多數，而參議院以民主黨佔多，這意味兩院就全年撥款達成一致共識的難度增加，令臨時支出協議獲批的不確定性增加。若未有及時獲得通過，美國政府或於10月1日停擺。

據美國政府過去停擺的經驗，期間報告不會如期發布，例如勞工部月度就業數據和商務部通脹指數等的關鍵性指標也不例外。負責非農和消費者價格等數據的勞工部曾指，一旦停擺，該部門將暫停數據的收集、處理和發布，當資金恢復提供，勞工統計局將恢復正常運作。

儲局此前已多次表明會以數據決定是否加息，尤其是就業及通脹數據。市場擔心，一旦政府停擺令儲局缺乏最新的數據，加上延期統計可能帶來的數據失真，儲局在11月和12月兩次的議息會議上可能面臨更為複雜的局面。

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編輯：袁諾曦