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加州快餐店新最低時薪156元 麥當勞加盟店指災難性

環球社會熱點 16:00 2023/09/16

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美國加州通過法例，將快餐店時薪提升至最低20美元（約156港元）後，當地麥當勞分店老闆組成的獨立遊說團體反對，指法例會對州內加盟店造成災難性財政衝擊。

特朗普指車廠職位流往中國 籲工會支持自己【下一頁】

有關法例已在周四通過州議會，州長表明願意支持，簽署生效已無懸念。按條例，快餐店最低時薪將為20美元，而州的最低工資僅15.5美元（約121港元）。規定將為不少員工帶來顯著加薪，以20美元時薪計，假設每日工作10小時，日薪為200美元（約1560港元）。

惟代表1000名麥當勞分店老闆的National Owners Association表示，新法會為每家餐廳帶來每年25萬美元（約195萬港元）開支，直指以其商業模式，根本無法吸收有關成本，並警告其他州也會仿傚。

本身是加盟店成員的相關工作小組成員發信，強調已盡全力與各方磋商，保障商業模式，指已開了無數次會，曾與州長直接對話，令法案內容有改善。

美車廠罷工影響蔓延 工會擬恢復談判【下一頁】

責任編輯：林建忠

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