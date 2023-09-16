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【美國經濟】美國車廠爆罷工　美國經濟將損失多少？　研究稱至少50億美元

股市 14:41 2023/09/16

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美國汽車工人聯合會（UAW）與以底特律為總部的三大車廠（福特、通用汽車、斯泰蘭蒂斯）的工資福利勞資協商破裂，近1.3萬名工人於當地15日凌晨起開始罷工。據研調機構Anderson Economic Group研究指，即使只是罷工10日，或令美國經濟損失高達56億美元（約438.36億港元）。

Anderson Economic Group指，56億美元的預計損失包括車廠損失近10億美元的生產、工人放棄的約8.6億美元直接工資，以及引伸的經濟活動損失將加劇上述兩種損失。同時，由於車主推遲維修和賣家庫存損失，消費者和經銷商或再蒙受20億美元的損失。

不過，上述金額沒有考慮罷工工資、失業救濟金、失業稅、所得稅、政府支出或和解獎金。

Anderson Economic Group行政總裁Patrick Anderson表示，即使是短暫的罷工也會影響整個密歇根州和全國的經濟。

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編輯：袁諾曦

美國 罷工 裁員 密歇根 福特 經濟
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