特朗普指車廠職位流往中國 籲工會支持自己

美國的汽車工人大罷工之際，已參選2024年美國大選的特朗普（Donald Trump）乘機拉攏支持。他警告，汽車工人遭受中國威脅，他們的職位正被搬往中國，強調工會領袖應該支持自己。

美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成

特朗普接受全國廣播公司（NBC）訪問，談及大罷工，直指汽車工人將不會有任何工作，因為汽車將變成中國製造，電動車會由中國生產。

特朗普批評美國汽車聯合工會（UAW）領袖Shawn Fain，未能做好工作，相關職位持續流入中國，電動車都在中國生產，很快他們便沒有工人可以領導。

美國總統拜登（Joe Biden）則形容，車廠已開出可觀方案（significant offer），但相信廠方仍有空間再進一步，指破紀錄的利潤意味合約方案也要有突破。

另一邊廂，立場左翼的參議員桑德斯（Bernie Sanders）則將矛頭指向薪金豐厚的車企行政總裁，稱現在是停止貪婪的時候，是時候尊重員工，坐下來談出一份公平的合約。

美車廠罷工影響蔓延 工會擬恢復談判

他呼籲不同州分的所有美國人民支持UAW，一起終結企業的貪婪，重建消失中的中產，建立所有人都能受惠的經濟體系，而非偏袒1%人。

責任編輯：林建忠

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