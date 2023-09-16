iPhone 15 Pro Max訂單強勁 蘋果推遲交付時間至11月

蘋果（AAPL）的新款iPhone 15 Pro Max在包括中國、日本和美國在內的多個國家需求旺盛，買家要等到11月份才能買到這款智能手機。

強勁的需求讓蘋果感到欣慰，因為在今年早些時候全球智能手機市場下滑的情況下，人們對iPhone的銷售產生擔憂。在中國，來自華為的競爭和政府對官員使用iPhone的限制是令人擔憂的問題，而Pro Max機型4到5周的等待時間被視為蘋果第三大市場的一個積極信號。

Pro Max等待時間較長的部分原因可能還在於與邊框較薄的顯示屏等組件有關的最初供應限制，但據報道這些問題已經得到解決。專家預計，隨著假日季節生產量的增加，蘋果的平均銷售價格將飆升，尤其是Pro Max機型。

在中國，高端iPhone 15 Pro和Pro Max機型在阿里巴巴天貓商城等平台上很快售罄，在京東商城的預訂量超過 340萬。蘋果的iPhone 15系列，尤其是Pro機型，成功吸引高端市場的消費者，填補華為因出口管制而衰落的空白。

與此同時，華為希望憑借Mate 60系列卷土重來，最近推出一款擁有先進技術的智能手機。盡管華為沒有舉行精心策劃的上市前活動，但其銷售業績好於預期，並提高出貨量目標，這表明智能手機市場有可能重新崛起。這些發展表明，蘋果和華為在高端智能手機領域的競爭仍在繼續。

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