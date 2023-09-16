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烏克蘭澤連斯基歡迎歐盟解禁穀物出口 3鄰國維持入口限制

環球政經 12:30 2023/09/16

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歐盟宣布，不會延長禁止烏克蘭出口穀物至5個鄰近歐盟成員國的禁令，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對歐盟的決定表示歡迎，並將其視為烏克蘭與歐盟之間團結與信任的象徵。

然而，歐盟此舉一出，波蘭、斯洛伐克和匈牙利立即宣布限制烏克蘭糧食進口。

烏克蘭曾經是全球領先的穀物出口國，但由於俄羅斯2022年的入侵，烏克蘭的出口能力下降。

歐盟呼籲各國保持克制並遵守國際貿易規則，而這三個鄰國則認為它們的行動是保護本國市場和農民所必需的。這種情況凸顯了歐盟內部在烏克蘭衝突對其成員國經濟影響問題上的分歧，尤其是那些擁有強大農業遊說團體的成員國。

歐盟強調，只要烏克蘭能夠證明其產品能夠安全運抵最終目的地，那麽烏克蘭出口穀物的能力就不會受到嚴重阻礙。

此前，由於俄羅斯的退出，聯合國斡旋的黑海糧食協議破裂，歐盟實施了「團結通道（Solidarity Lanes）」，以促進烏克蘭的糧食出口。現在，重點是烏克蘭執行出口控制措施，以確保貿易順利進行。

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撰文 : 林斯凱

貿易 波蘭 烏克蘭 斯洛伐克 匈牙利 歐盟 俄羅斯 經濟

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