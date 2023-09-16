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拜登就三大車企工人罷工講話 呼籲給予UAW工人更多權利

環球政經 12:00 2023/09/16

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美國總統拜登（Joe Biden）呼籲汽車製造商為底特律最大汽車公司的罷工工人提供更多的照顧，批評他們在獲得創紀錄利潤的同時，沒有與員工充分分享利潤。

由美國汽車工人聯合會（UAW）領導的通用汽車（GM）、福特（F）和斯特蘭蒂斯（STLA）旗下克萊斯勒工廠的罷工，標志着美國的一次重大工業勞工行動。

拜登表示尊重工人的罷工權利和他們的挫折感，同時敦促汽車製造商做出更多實質性讓步，以確保其創紀錄的企業利潤轉化為UAW的實質性合同。

拜登2024年的連任競選在很大程度上依賴於UAW等工會的支持，尤其是在賓夕法尼亞州和密歇根州等關鍵州。

代表14.6萬名工人的UAW尚未為拜登背書，因此他們的支持對拜登的選舉策略至關重要。分析人士認為，長期罷工可能會對經濟產生影響，但不太可能導致經濟衰退。為促進談判並達成「雙贏協議」，拜登宣布將派遣其團隊的兩名成員Gene Sperling和勞工部長Julie Su前往底特律參與討論。

與此同時，拜登2024年連任的主要共和黨挑戰者、前總統特朗普批評了拜登的電動車議程和UAW領導人，而美國商會則將罷工歸咎於拜登，對非工會工人成本上升和企業利潤損失表示擔憂。

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撰文 : 林斯凱

拜登 罷工 特朗普 美國 經濟

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