歐央行副行長：無減息目標日期 正朝通脹目標進發

歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，沒有具體的減息目標日期，2024年6月減息的預期只是市場的投機性押注，事實可能證明是不準確的。

De Guindos強調，預計整體和核心通脹率將繼續下降。他指出，應謹慎對待市場預測，因為它們所依賴的假設不一定會實現。降低利率的決定將取決於一系列因素和經濟數據，因此不確定是否真的會在2024年6月降低利率。

此外，歐洲央行最近將其主要利率上調至4厘的歷史高位，表明這可能是最後一次加息。

歐洲央行加息的目的是，在一年多的時間內降低通脹。De Guindos相信，如果利率保持在當前水平，可能足以引導通脹率向歐洲央行2%的目標邁進。不過，這一結果取決於未來幾個月的各種經濟發展和數據。

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