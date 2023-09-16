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【車廠罷工】通用汽車恐隨福特裁員　費爾法克斯裝配廠約2000名員工料最快下周初停工

股市 12:37 2023/09/16

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【車廠罷工】通用汽車恐隨福特裁員　費爾法克斯裝配廠約2000名員工料最快下周初停工

美國三大車廠（通用汽車（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis））醞釀大罷工，繼福特先炒600人後，通用汽車表示，可能會解僱位於堪薩斯城的費爾法克斯裝配廠約2,000名員工。

通用汽車在備忘錄中表示，美國汽車工人聯合會（UAW）領導層決定在溫茨維爾裝配廠舉行罷工，這已經產生了負面的連鎖反應，由於溫茨維爾向費爾法克斯提供的關鍵沖壓件短缺 ，集團位於堪薩斯州的費爾法克斯裝配廠及2,000名成員預計最快下周初將「被閒置（be idled ）」。

通用汽車又指，預計費爾法克斯的沖壓件最早將於下周初用完，不過，公司的零部件庫存仍處於流動狀態。

通用汽車指，將繼續與UAW真誠地商討，預計談判將在周六恢復並持續到週末。

備忘錄提到，沒有人會從罷工中獲勝，其影響遠遠超出了集團工廠車間的員工，並對客戶、供應商和開展業務的社區產生負面影響

ET財智Talk

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