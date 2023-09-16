  • 29°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲或迎暖冬 天然氣價格有下行壓力

環球政經 11:00 2023/09/16

分享：

分享：

由於冬季開始時氣温異常温和，導致供暖需求推遲，歐洲將出現天然氣供過於求的局面。

哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的數據顯示，10月份的氣温料高於正常水平，整個冬季可能會更加温和。在出現這種反常的温暖之際，歐洲正在努力應對俄羅斯天然氣大量缺失的問題，這加劇了人們對全球供應風險的擔憂。

天然氣儲存地已經有94%爆滿，通過管道或油輪儲存燃料的選擇越來越少。因此，天然氣價格，尤其是短期交付的天然氣價格，可能會繼續下跌，從而可能造成進一步的市場混亂。

盡管存在一些潛在的供應中斷，如勞資糾紛和維護問題，但歐洲的天然氣供應似乎很充足，充足的庫存降低了冬季來臨前價格飆升的風險。這種過剩正促使貿易商考慮在油輪上儲存更多的液化天然氣（LNG），以此作為一個機會。

雖然供過於求可能導致更多的LNG被轉移到亞洲和美洲，但歐洲正準備增加更多的LNG終端，確保在必要時增加進口能力。

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

 

同場加映：【青姐話】有國策 有辦法？

青姐話

同場加映：【溫股知新】港股望回穩 政策繼續等

溫股知新

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

歐洲 氣候暖化 俄羅斯 勞資糾紛 亞洲 經濟

下一篇文章

【打工仔辛酸】社會新鮮人唔習慣返工 一個月後決定辭職 網民 : 我咁多年都唔想返工
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港海上奇觀】 36米「海上立體神臂巡航」 原來係保險公司宣傳 ?
【香港海上奇觀】 36米「海上立體神臂巡航」 原來係保險公司宣傳 ?
軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
軟銀旗下Arm上市估值超540億美元 定價51美元
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
花旗裁掉管理層 CEO:為了股東，這樣做絕對是正確的
【國慶煙花】國慶煙花相隔5年維港再現 香港電訊6823及富衛保險贊助 活動預算1800萬元
【國慶煙花】國慶煙花相隔5年維港再現 香港電訊6823及富衛保險贊助 活動預算1800萬元
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款