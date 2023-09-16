歐洲或迎暖冬 天然氣價格有下行壓力

由於冬季開始時氣温異常温和，導致供暖需求推遲，歐洲將出現天然氣供過於求的局面。

哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）的數據顯示，10月份的氣温料高於正常水平，整個冬季可能會更加温和。在出現這種反常的温暖之際，歐洲正在努力應對俄羅斯天然氣大量缺失的問題，這加劇了人們對全球供應風險的擔憂。

天然氣儲存地已經有94%爆滿，通過管道或油輪儲存燃料的選擇越來越少。因此，天然氣價格，尤其是短期交付的天然氣價格，可能會繼續下跌，從而可能造成進一步的市場混亂。

盡管存在一些潛在的供應中斷，如勞資糾紛和維護問題，但歐洲的天然氣供應似乎很充足，充足的庫存降低了冬季來臨前價格飆升的風險。這種過剩正促使貿易商考慮在油輪上儲存更多的液化天然氣（LNG），以此作為一個機會。

雖然供過於求可能導致更多的LNG被轉移到亞洲和美洲，但歐洲正準備增加更多的LNG終端，確保在必要時增加進口能力。

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